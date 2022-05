A scuola di apicoltura: i ragazzi imparano l'educazione civica, ambientale ed alimentare

Ben 100 bambini a scuola di api si sono ritrovati a Negrisia grazie al progetto di Coldiretti Treviso e Donne Impresa che porta il titolo di “SEMI’NSEGNI” e al quale ha aderito il comune di Ponte di Piave. Con gli alunni di Negrisia si è parlato dell’importanza dell’apicoltura in onore della giornata mondiale dedicata proprio alle api. Semi’nsegni è il progetto di educazione civica, ambientale ed alimentare promosso da Coldiretti Veneto in tutte le scuole del territorio regionale.

L’iniziativa, rivolta a tutte le scuole dell’obbligo, fa riferimento al Protocollo d’Intesa del Luglio del 2019 - “Per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale” firmato dal il M.I.U.R e la Confederazione Nazionale Coldiretti. Ogni anno aderiscono circa 10 mila alunni che assistono all’insegnamento teorico pratico integrato in modo tale da trasmettere agli studenti conoscenza ed esperienza attraverso la realtà che li circonda. L’iniziativa di Semi’nsegni coinvolgerà complessivamente quasi 500 bambini delle scuole elementari del comune di Ponte di Piave in vari incontri.