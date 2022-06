“Sentiero degli Ezzelini”: riaperto a Castelfranco il tratto in manutenzione

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria lungo un tratto della pista ciclo pedonale “Sentiero degli Ezzelini” a Castelfranco Veneto. I lavori, iniziati alla fine di aprile, hanno interessato un tratto dall’intersezione con via Cà Rossa dove sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della staccionata in legno e della segnaletica verticale. I lavori, costanti 80mila euro, hanno permesso di rimettere in sicurezza un tratto del Sentiero che ora ritorna fruibile ai cittadini, agli amanti delle passeggiate e delle biciclettate.