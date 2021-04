Lavori terminati: da oggi Sernaglia ha un Municipio più efficiente e accogliente

Un Municipio più efficiente e accogliente sia nella sua parte storica sia in quella moderna. Il decreto del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno sull'assegnazione ai Comuni di contributi per l'anno 2020 ha riservato a Sernaglia della Battaglia la somma di 70mila euro, che l’Amministrazione Villanova ha destinato per concretizzare un intervento di efficientamento della sede municipale di piazza Martiri della Libertà.

Con tale obiettivo, la Giunta comunale approvò nella scorsa estate uno studio di fattibilità per il miglioramento dell'efficienza energetica della sede comunale mediante la sostituzione degli scuri in legno della parte storica, nonché di efficientamento dell’unità di trattamento aria dell'ala est del municipio, per un importo totale di circa 90mila euro, di cui 68.981 per lavori a base d'asta e 21.018 per somme a disposizione dell’Amministrazione.



I lavori, progettati dall'ing. Marco Filippi di Pieve di Soligo, si sono concretizzati nella sostituzione e manutenzione degli elementi oscuranti della parte storica al fine di garantirne la completa funzionalità; in un intervento volto a migliorare l'efficienza energetica dei serramenti metallici della sala riunioni al piano primo del nuovo corpo di fabbrica, così da garantire un adeguato comfort interno in ogni stagione, nonché in un intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di trattamento dell'aria a servizio degli uffici, che presentava significative carenze funzionali.



I lavori, ultimati a marzo, sono stati affidati all'impresa edile Maset di Vittorio Veneto. "Come Amministrazione abbiamo colto l'opportunità di migliorare sia le prestazioni in termini di efficienza energetica della casa comunale, così da risparmiare risorse preziose sul lungo periodo, sia il comfort per dipendenti municipali e visitatori. Abbiamo inoltre ritenuto che anche in un periodo così complicato non dovesse mancare la giusta attenzione per il decoro del municipio, che prima o poi tutti i cittadini visitano. I lavori recentemente terminati hanno permesso di migliorare la “casa comunale” sia sotto l'aspetto estetico, sostituendo preesistenti elementi degradati ma conservando correttamente l'impronta storica, sia in termini di funzionalità ed efficienza” afferma il sindaco Mirco Villanova.