Siccità: l'Ente Parco Sile e il Consorzio Piave uniscono le forze

Si è tenuto mercoledì 29 giugno l’incontro tra Arturo Pizzolon, presidente del Parco del Sile, e Paolo Battagion, direttore del Consorzio di Bonifica Piave, per esaminare le possibili soluzioni legate all'emergenza idrica in corso.

Le derivazioni dal fiume Piave che il Consorzio gestisce contribuiscono, infatti, alle portate del fiume Sile sia superficialmente che attraverso la dispersione in falda. L'incontro operativo è servito per valutare le diverse ipotesi che consentono di migliorare il recapito delle portate restituite alla rete naturale, studiando anche le eventuali soluzioni che permettano di minimizzare gli impatti in occasione di analoghi fenomeni di carenza idrica. Dopo questo primo step, il prossimo passo sarà la formulazione, da parte dell’Ente Parco, di una specifica richiesta di collaborazione al Consorzio Piave per lo sviluppo delle soluzioni identificate.