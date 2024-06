"Green Revolution", Silea rinnova il bando per l'erogazione di ecoincentivi

Anche quest’anno, per la settima edizione consecutiva, l’Amministrazione Comunale di Silea promuove il bando “Green Revolution” per l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi finalizzati al risparmio energetico, alla riduzione di gas clima-alteranti e allo sviluppo della mobilità sostenibile. Oltre a finanziare la sostituzione della caldaia, l’acquisto di auto a basse emissioni complessive e di motoveicoli elettrici, l’acquisto di biciclette elettriche urbane come nelle edizioni passate, nel 2024 sono stati aggiunti ai pannelli fotovoltaici da tetto (in sostituzione agli impianti fotovoltaici plug and play previsti lo scorso anno).

L’ammontare complessivo iniziale delle risorse destinate al finanziamento è di 30.000 euro, che potrà essere incrementato in base alle richieste. Possono accedere ai contributi i residenti nel Comune di Silea e i proprietari, locatari (con contratto di locazione regolarmente registrato), usufruttuari o comodatari di un immobile destinato ad uso civile nel territorio del Comune di Silea e sono ammessi gli interventi comprovati da fattura o ricevuta fiscale datati dopo il 17 ottobre 2023. Le domande andranno presentate entro le 13.00 del 21 ottobre 2024.

Lo scorso anno, grazie al bando “Green Revolution” 2023 sono state accolte e liquidate 84 domande di contributo per un totale di circa 70.000 euro (54 domande per sostituzione caldaia, 16 domande per acquisto auto a basse emissioni, 13 domande per acquisto biciclette, una domanda per motociclo elettrico).

«L’uscita del bando Green Revolution – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Silea Riccardo Cavallo – è diventato un appuntamento atteso dalla comunità, segnale che l’attenzione all’ambiente e al benessere di tutti sono entrati tra le priorità dei cittadini di Silea. Per questo anno dopo anno cerchiamo di arricchire ed estendere gli interventi finanziabili: nel 2023 avevamo aggiunto le biciclette urbane ed elettriche e l’installazione di impianti fotovoltaici plug and play, quest’anno sono stati inseriti anche i pannelli fotovoltaici da tetto (in sostituzione degli di impianti fotovoltaici plug and play)».