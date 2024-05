La tappa di partenza di Giro-E

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Stamattina, lunedì 20 maggio, l’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta, insieme alle aziende sponsor, ha presentato ufficialmente Giro-E, evento ciclistico a tappe, su bici a pedalata assistita, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. Quest’anno il comune di San Biagio di Callalta ospiterà eccezionalmente una tappa di partenza di Giro-E, la penultima, che si svolgerà giovedì 23 maggio, con partenza della corsa da piazza Tobagi a S.Biagio e arrivo a Padova, dopo 78,8 km. “Si tratta di una manifestazione che abbiamo voluto fortemente nel nostro territorio – ha spiegato Valentina Pillon, prima cittadina di San Biagio di Callalta – perché come Amministrazione comunale amiamo e crediamo molto nel valore dello sport, per il benessere psicofisico e relazionale delle persone, ma anche perché Giro-E è messaggero di sostenibilità, rispetto ambientale, mobilità lenta e inclusione. Inoltre, Giro-E sarà una festa per tutta la nostra comunità, una giornata all’insegna del sano divertimento, dello sport e dei valori che contano, una vetrina anche mediatica per la valorizzazione e promozione del territorio, compresi i nostri prodotti tipici. Tutte le scuole e le associazioni locali, insieme ai cittadini, sono state invitate a partecipare”. Il Villaggio di Giro-E, allestito in piazza Tobagi a S.Biagio, giovedì 23 maggio sarà aperto dalle ore 9 del mattino alle ore 16 del pomeriggio; ci saranno workshop e laboratori sulla sostenibilità per i più piccoli, consigli e novità sulla mobilità sostenibile, ma anche animazione, musica e divertimento, con ospiti e leggende dello sport, regali e gadget per tutti, compresi alcuni stand enogastronomici. La gara ciclistica, con tanti campioni e professionisti del passato (da Chiappucci, a Bugno, a Giorgio Rocca, solo per ricordarne alcuni) partirà alle ore 12.45 da S.Biagio, alla volta di Padova. La sindaca Valentina Pillon parteciperà all’evento ciclistico, insieme al consigliere comunale Nicola Polo, salendo in sella con la squadra dell’Anci. Alla conferenza stampa di presentazione della tappa di Giro-E di San Biagio ha partecipato anche il vicesindaco Sergio De Marco, insieme all’assessore regionale a Turismo, Agricoltura e Commercio estero Federico Caner, l’on. Roberto Pella (vicepresidente vicario Anci, presidente della Lega Ciclismo professionisti), Roberto Salvador (RCS Sports, direttore di Giro-E), con il campione paralimpico sanbiagese, plurimedagliato, Alvise De Vidi. Un ringraziamento speciale l’Amministrazione comunale lo ha rivolto agli sponsor, che hanno sostenuto con generosità l’evento: VBN, Texa, Impresa Coletto, Mosole Spa, Tiziano centro commerciale, da Vittorino, Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, BCC Pordenonese e Monsile, Leroy Merlin.