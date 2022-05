La città di Treviso torna nella Top 10 dell’European Green Leaf 2024

Treviso è fra le prime dieci città d’Europa all’European Green Leaf Award 2024. La Direzione Generale della Commissione Europea ha comunicato l’inserimento del Capoluogo della Marca nella rosa delle città le cui politiche ambientali verranno giudicate da una giuria indipendente chiamata a valutare le performance degli enti fra i 20mila e i 100mila abitanti basandosi su 12 indicatori ambientali e sulle progettualità messe in campo dalle Amministrazioni locali.

L’European Green Leaf Award riconosce i risultati ambientali delle città che si battono per la sostenibilità urbana e l'eco-sostenibilità, rappresentando così un modello di ispirazione nei rispettivi territori. Treviso ha raggiunto la finalissima di Lahti (Finlandia) dell’edizione 2022, vinta da Valongo (Portogallo) e Winterswijk (Olanda). A contendersi la top 5 saranno, oltre a Treviso, Errenteria (Spagna), Garger-lès-Gonesse & Aulney –sous- Bois (Francia), Elsinore (Danimarca), Velenje (Slovenia), Sisak (Croazia), Bistrita (Romania), Alytus (Lituania) e Grevena (Grecia).

«Essere di nuovo nella rosa delle città che si contendono la finale è motivo d’orgoglio - dice il sindaco Mario Conte - La strada intrapresa dal comune di Treviso, in questi anni, è quella giusta e pensiamo che il dossier presentato contenga aspetti di sicuro interesse, soprattutto in chiave di miglioramento delle criticità attraverso progetti concreti in grado di incidere sulla quotidianità dei cittadini. L’European Green Leaf, infatti, valuta le politiche ambientali partendo da dati ed aspetti critici per arrivare poi alle politiche adottate dalle città per risolverli».