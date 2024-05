Consorzio Corepla, consegnato in Vaticano l’eco-compattatore Recopet

Città del Vaticano sempre più sostenibile: in vista del prossimo Giubileo, infatti, Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica, ha donato a Papa Francesco l’eco-compattatore Recopet che verrà installato in uno dei luoghi maggiormente frequentati da turisti e fedeli, evitando la dispersione della plastica nell'ambiente e attuando un’importante azione di sensibilizzazione di cittadini e turisti al riciclo.

«La scienza ci permette di estendere l’orizzonte molto di più, e di sentire maggiormente il mistero che ci circonda e che ci abita – ha dichiarato Papa Francesco in occasione dell’incontro con Corepla in Vaticano - l'’umiltà è alla base della vita cristiana. Umile, infatti, deriva da humus, terra. Basterebbe contemplare un cielo stellato per ritrovare la giusta misura».

«Quello di Corepla è un impegno verso la sostenibilità e l’innovazione che nasce dalla necessità di proteggere la nostra Casa Comune – ha dichiarato Giovanni Cassuti, Presidente Corepla - i giovani esigono da noi un cambiamento e mostrano continuamente preoccupazione rispetto ai temi legati alla crisi climatica e a un futuro ai loro occhi incerto. Contro l’eco-ansia abbiamo però un potente strumento, l’informazione. Da sempre Corepla è impegnata in attività rivolte ai più giovani: grazie ai nostri progetti scuola e alle nostre iniziative sul territorio da più di 25 anni abbiamo coinvolto oltre mezzo milione di studenti e, forti di questi risultati, puntiamo a rafforzare la nostra offerta formativa, consci di quanto sia sempre più importante dare delle risposte e cercare insieme delle soluzioni».

A guidare la classifica delle regioni con performances di recupero migliori Sardegna e Veneto, rispettivamente con 35,1 e 30,4 kg per abitante. Permangono regioni con ampia possibilità di crescita, con particolare riferimento alle grandi Aree Metropolitane del Centro-Sud Italia, in cui la raccolta differenziata stenta a decollare, ma in generale, è sempre più evidente un appiattimento dei valori intorno al dato medio nazionale. Il servizio di raccolta e riciclo è ormai esteso in tutto il Paese, infatti sono 7.242 i Comuni serviti con copertura del 96% della popolazione.

Corepla lavora da oltre 25 anni per contribuire alla salvaguardia del Pianeta e garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero della plastica: grazie a una filiera che comprende oltre 2.500 imprese tra produttori, trasformatori, auto-produttori e riciclatori-recuperatori, il Consorzio ha raggiunto importanti risultati in particolare nella quantità di imballaggi in plastica avviati al riciclo – oltre un milione di tonnellate – confermandosi un’eccellenza europea. La gestione della plastica, se affidata a innovazione e nuovi utilizzi, è un materiale che può e deve svolgere un ruolo prezioso nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e Corepla è co-protagonista di questo sforzo, come dimostra il progetto di RECOPET, un’iniziativa nata per contrastare concretamente il fenomeno dell’abbandono della plastica nell’ambiente e diffondere una vera e propria “cultura del riciclo” coinvolgendo sempre di più i cittadini nel processo di economia circolare delle bottiglie in pet e favorire così il bottle-to-bottle, ossia trasformare le bottiglie in nuove bottiglie. Un progetto volto ad aumentare la consapevolezza di come la plastica possa rappresentare una risorsa per tutti, se correttamente raccolta e riciclata.

In 25 anni di attività, in Italia il materiale avviato al riciclo è passato da 228.000 tonnellate a oltre 1.050.000 tonnellate. Sono stati recuperati anche quegli imballaggi che ancora non possono essere riciclati: Corepla ha infatti avviato a recupero energetico 513.329 tonnellate, che sono state utilizzate per produrre energia al posto di combustibili fossili. Il materiale avviato da Corepla a recupero presso le cementerie è stato del 90,1%. Il 41,8% (+2,6% rispetto al 2022) è stato recuperato presso le cementerie nazionali, mentre il rimanente 48,4% (+0,8% rispetto al 2022) è stato utilizzato presso le cementerie estere. Il 9,7% (-3,4% rispetto al 2022), invece, ha trovato spazio presso i termovalorizzatori efficienti, collocati prevalentemente nel nord Italia, confermando il trend in diminuzione di questo tipo di impiego. La raccolta di imballaggi in plastica complessivamente conferita ai Centri di selezione è stata di 1.472.228 tonnellate, un dato che si presenta stabile rispetto al 2022 (-0,3%), come pure la raccolta media pro capite, che si conferma essere di 25 kg.