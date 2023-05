Treviso è tra le quattro città finaliste all'European Green Leaf Award

Treviso è fra le prime quattro città all’European Green Leaf Award 2025. La direzione generale della Commissione Europea ha comunicato l’inserimento di Treviso, finalista nel 2022 e fra le prime 10 per l’edizione 2024, nella rosa delle città che potranno giocarsi la vittoria del prestigioso riconoscimento che valuta le performance degli enti fra i 20mila e i 100mila abitanti basandosi su 7 indicatori ambientali e sulle progettualità messe in campo dalle Amministrazioni locali. L’European Green Leaf Award riconosce i risultati ambientali delle città che si battono per la sostenibilità urbana e l'eco-sostenibilità, rappresentando così un modello di ispirazione nei rispettivi territori.

A contendersi il premio da 200mila euro, insieme a Treviso ci sono le spagnole Rivas Vaciamadrid, Viladecans e Riba-Roja de Turìa. Nelle prossime settimane un gruppo di sette esperti indipendenti valuterà 7 indicatori ambientali (qualità dell'aria, qualità ed efficienza dell'acqua, biodiversità, aree verdi, uso sostenibile del suolo, rifiuti ed economia circolare, rumore, cambiamento climatico: mitigazione e rendimento energetico, cambiamento climatico: adattamento). Sulla base dei rilievi, che tengono conto delle best practice messe in atto dall’Amministrazione per migliorare eventuali criticità e i progetti futuri, la Commissione annuncerà le città che si contenderanno la vittoria finale a Tallinn, in Estonia, attuale Capitale Verde Europea. Competere per l’European Green Leaf Award può portare molti vantaggi. I vincitori attirano l'attenzione su scala europea o internazionale e attraggono investimenti e turismo.

Il commento

«Siamo orgogliosi di essere ancora una volta nella rosa delle Città che possono ambire all’European Green Leaf Award - le parole del sindaco Mario Conte -. Questo premio ci sta particolarmente a cuore perché valorizza le politiche ambientali adottate per la risoluzione di problematiche, valutando così l’impegno delle Amministrazioni locali e i progetti futuri. I risultati ottenuti in questi anni ci hanno permesso di restare sempre fra le migliori in ambito europeo: un segnale importante che testimonia come la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica siano temi per noi prioritari. Ora, però, vogliamo metterci subito al lavoro per presentare alla Commissione un dossier di progettualità e obiettivi concreti, partendo proprio da quelli che sono i punti deboli sui quali bisogna lavorare».