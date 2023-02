Comuni ciclabili, Treviso conquista la quarta "bike-smile"

Entra nel vivo la sesta edizione di Fiab ComuniCiclabili, riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile e che, in questi anni, ha coinvolto quasi 180 comuni italiani di ogni dimensione, tra cui 9 capoluoghi di regione e 25 capoluoghi di provincia.

Martedì 31 gennaio sono state consegnate le prime bandiere gialle per il 2023 (12 rinnovi e 2 new entry), le amministrazioni locali hanno tempo fino al 31 marzo per inviare le nuove candidature per entrare nel circuito o, nel caso di ComuniCiclabili già in rete, per comunicare i dati necessari al rinnovo della propria presenza anche per quest’anno. Martedì 31 gennaio, con una cerimonia virtuale, Fiab Comuni Ciclabili ha dato il benvenuto a due nuove realtà: Gorgonzola (MI) e Tresignana (FE) e ha rinnovato la bandiera a 12 dei 174 comuni già in rete: Treviso ha ricevuto un'importante promozione raggiungendo il punteggio di 4 bike-smile su un massimo di 5.

I commenti

«Fiab ComuniCiclabili non è un premio - sottolinea Alessandro Tursi, presidente di Fiab - ma uno strumento pensato e sviluppato per aiutare le amministrazioni a valutare, sulla base di precisi criteri, quanto il loro territorio sia realmente ‘a misura di bicicletta’ per i residenti e per i turisti, e ad accompagnarle in un percorso di costante miglioramento nel tempo. Nonostante il taglio dei finanziamenti, infatti, molti comuni continuano, con lungimiranza, a lavorare sul tema della mobilità ciclistica, ben consci del potenziale della bicicletta quale soluzione chiave per contrastare, oggi più che mai, crisi energetica e crisi climatica».

«Siamo molto felici per questo riconoscimento che testimonia il buon lavoro che viene fatto nell’ambito delle politiche di promozione della mobilità dolce, che hanno permesso di ottenere una bike smile in più rispetto all’anno scorso - conclude l’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Treviso, Alessandro Manera che ha partecipato all’evento di premiazione Fiab -. Ringraziamo Fiab Treviso per la collaborazione e il dialogo volti a promuovere l’utilizzo della bici nelle scuole per la creazione un percorso di formazione e sensibilizzazione con gli alunni».

Il consueto momento formativo offerto da Fiab ai Comuni Ciclabili ha affrontato, questa volta, il tema delle barriere architettoniche per le biciclette negli edifici e negli spazi aperti al pubblico - con un focus sulle stazioni ferroviarie - illustrando come superare dislivelli e ostacoli di diverse tipologie. A presentare soluzioni efficaci e buone pratiche è intervenuto Massimo Gaspardo Moro (consigliere nazionale e membro del Centro Studi di Fiab), autore del nuovo approfondito manuale tecnico sull’argomento, messo a disposizione gratuitamente per tutti i Comuni Ciclabili. L’edizione 2023 di Fiab-ComuniCiclabili, che si concluderà il prossimo luglio.