Innovazione e sviluppo, ecco il progetto dei nuovi Ecocentri

Gli EcoCentri offrono un servizio importante nel nostro territorio, integrando la raccolta porta a porta e dando un contributo fondamentale al raggiungimento degli ottimi risultati di raccolta differenziata. Attualmente sono 51 le strutture gestite da Contarina e vengono ampiamente utilizzate da cittadini e imprese: nel 2023 sono stati ben 871.156 gli ingressi registrati e 62.219 le tonnellate di rifiuti raccolte. Con il passare degli anni, tuttavia, le strutture esistenti hanno evidenziato alcune necessità di innovazione e di sviluppo. Per questo, dopo l’introduzione delle nuove regole per l’accesso, in vigore in tutte le strutture del territorio dallo scorso 1° aprile, sono previste ulteriori novità per i futuri EcoCentri.

Con l’obiettivo di continuare a garantire un servizio ottimale, le strutture di prossima costruzione saranno infatti realizzate secondo un nuovo progetto, caratterizzato da un totale ripensamento di spazi, elementi architettonici e viabilità. Il lavoro di studio e riprogettazione svolto consentirà di realizzare degli EcoCentri di nuova generazione, all’avanguardia e in grado di rispondere alle esigenze del territorio: gli spazi più ampi renderanno possibile l’ingresso a più persone e una loro suddivisione più efficiente consentirà riduzione dei tempi di attesa e controlli più efficaci.

«Da tempo stiamo lavorando con Contarina e i Comuni soci per una implementazione e innovazione degli EcoCentri – ha dichiarato Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula - Il loro sviluppo è indispensabile per avere a disposizione strumenti ottimali, con regole e possibilità di accesso uguali in tutto il territorio, in grado di rispondere alle necessità dei cittadini e di garantire una raccolta differenziata di qualità».

«La riprogettazione sviluppata – ha dichiarato Sergio Baldin, Presidente di Contarina - consentirà di realizzare le prossime strutture secondo un modello innovativo che ha visto un totale ripensamento degli spazi e delle architetture. L’obiettivo è di continuare ad assicurare un servizio efficace, efficiente e attento alla sicurezza di tutti, cittadini e personale operativo». Tra le prime strutture realizzate secondo questo nuovo modello, anche il nuovo EcoCentro previsto nel territorio di Carbonera.