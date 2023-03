Ecocentri: da lunedì 27 marzo cambiano gli orari di apertura pomeridiani

Contarina ricorda ai cittadini che, con il passaggio all’ora legale a partire da lunedì 27 marzo le aperture pomeridiane degli EcoCentri cambiano, slittando di un’ora. Le strutture saranno aperte dalle 15.30 alle 18.30, mentre la mattina si mantiene il consueto orario 9-12. I cittadini possono recarsi in qualsiasi EcoCentro del territorio, non solo in quello presente nel proprio Comune.

Nessuna modifica per le strutture coinvolte nell’iniziativa dell’EcoCentro zonale: Breda di Piave, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, San Biagio di Callalta, Silea e Zenson di Piave. In questi EcoCentri gli orari restano invariati.

Per conoscere tutte le aperture degli EcoCentri, consultare l’EcoCalendario, il sito contarina.it oppure ContarinApp.