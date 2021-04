La ciclovia Treviso-Vicenza-Ostiglia diventa sempre più verde

Prosegue l’impegno di Adriatic LNG a favore della sostenibilità ambientale, in collaborazione con WOWnature, iniziativa guidata Etifor - spin-off dell’Università di Padova – nata con l’obiettivo di preservare e valorizzare la biodiversità del territorio. Giovedì pomeriggio, infatti, si è conclusa la fase di piantumazione degli oltre 800 nuovi alberi donati da Adriatic LNG per contribuire al rimboschimento della ciclovia Treviso-Vicenza-Ostiglia, nel tratto di Grisignano di Zocco (in provincia di Vicenza). Per l’occasione, utile a verificare anche lo stato di salute dei primi arbusti piantumati lo scorso dicembre, la Società ha incontrato i tecnici di WOWnature, il Sindaco del Comune di Grisignano di Zocco e altri sostenitori dell’iniziativa per piantare insieme le ultime decine di esemplari.

Monitorati e curati periodicamente dai tecnici di WOWnature, cornioli, aceri, carpini, frassini, tigli e lantane renderanno così ancora più verde e rigoglioso il suggestivo percorso ciclabile che attraversa la regione lungo la storica ferrovia dismessa Treviso-Ostiglia, itinerario incluso negli oltre 600 km di vie ciclabili e pedonali del progetto “Green Tour” promosso dalla Regione Veneto. Sempre nell’ambito dei progetti di riforestazione promossi da WOWnature e sostenuti da Adriatic LNG, mercoledì 14 aprile è iniziata la piantumazione dei 300 nuovi alberi donati dalla Società per contribuire alla creazione di una food forest al Parco Nord Milano: 10.000 metri quadrati di bosco tra alberi da frutto e arbusti buoni per l’uomo, accessibile a chiunque desideri conoscere la coltivazione delle specie autoctone e l’uso che si può fare in cucina dei prodotti come frutti, bacche, gemme e fiori.

“Entrambe le iniziative si inseriscono nel programma di attività che da anni Adriatic LNG sostiene a favore delle comunità locali e della valorizzazione del territorio. Sicurezza, tutela dell’ambiente e un forte impegno per lo sviluppo sostenibile sono infatti valori chiave che guidano il nostro operato ogni giorno” ha commentato Alfredo Balena, Direttore delle Relazioni Esterne di Adriatic LNG.

