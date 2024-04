Al via a Treviso il piano anti-zanzare 2024

Inizierà lunedì 22 aprile con i primi interventi larvicidi nelle caditoie il piano di disinfestazione dalle zanzare voluto dall’Amministrazione comunale di Treviso. Il trattamento riguarderà tutte le principali specie, oltre alla più tipica aedes albopictus (zanzara tigre), la cui diffusione è favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia. Il programma prevede una serie di interventi in base alla zonizzazione del territorio, oltre al coinvolgimento dei privati, allo scopo di prevenirne la proliferazione attraverso la distribuzione gratuita delle pastiglie antilarvali, effettuata a titolo collaborativo e divulgativo.

La distribuzione delle confezioni ai cittadini residenti nel territorio comunale (muniti di documento di identità che attesti la residenza o dall’amministratore condominiale o suo delegato) partirà sabato 27 aprile in occasione del mercato cittadino centrale (Porta San Tomaso) negli appositi stand allestiti dal Comune di Treviso per proseguire ogni martedì e sabato fino al 4 giugno. In caso di pioggia la distribuzione delle pastiglie verrà effettuata presso il Comando della Polizia Locale in via Castello d’Amore n. 2/e negli stessi orari del mercato.

Il programma degli interventi larvicidi si svolgerà invece secondo il seguente schema: ZONA A (Centro Storico): 22 aprile, 20 maggio, 24 giugno, 29 luglio, 2 settembre, 7 ottobre; ZONA B (Santa Maria del Rovere, Selvana, Fiera): 23 aprile, 21 maggio, 25 giugno, 30 luglio, 3 settembre, 8 ottobre; ZONA C (Chiesa Votiva, San Lazzaro, San Zeno, Sant’Angelo, Sant’Antonino): 24 aprile, 22 maggio, 26 giugno, 31 luglio, 4 settembre, 9 ottobre; ZONA D (Canizzano, San Giuseppe e Santa Maria del Sile): 25 aprile (o prima data utile successiva), 23 maggio, 27 giugno, 1 agosto, 5 settembre, 10 ottobre. ZONA E (Santa Bona, San Liberale, San Paolo, Monigo e San Pelaio): 26 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 2 agosto, 6 settembre, 11 ottobre.

Gli interventi di disinfestazione larvicida sui fossati si terranno nelle seguenti date: 20 e 21 maggio, 24 e 25 giugno, 29 e 30 luglio, 2 e 3 settembre. Al fine di garantire la massima efficacia del trattamento si richiede alla cittadinanza di mantenere le aree libere da sterpaglie e altri materiali che possono favorire la presenza di acqua stagnante.