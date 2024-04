“Puliamo il mondo” a Treviso, doppio appuntamento con le associazioni del territorio

Per festeggiare la giornata della Terra del prossimo 22 aprile, le associazioni di quartiere Salvaguardia Ambiente Treviso Casier Onlus e Qua San Zeno, in collaborazione con Legambiente Treviso e Contarina, hanno organizzato un doppio appuntamento di pulizia del territorio. L’iniziativa “Puliamo il mondo” prevede infatti una passeggiata “ecologica”, ovvero una camminata in compagnia per raccogliere rifiuti e mozziconi di sigaretta da dove non devono stare: sui prati, sui marciapiedi e sulle strade. A Sant’Antonino si parte sabato 20 alle ore 15, segue San Zeno domenica 21 alle ore 8.30.

400mila volontari e volontarie mobilitati ogni anno, 1300 città coinvolte e oltre 4000 aree ripulite: sono i numeri dell’ormai storica iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”, che anche nel 2024 torna nel capoluogo della Marca grazie al coinvolgimento del circolo locale. Per i due appuntamenti (San Zeno e Sant’Antonino) si richiede l’iscrizione obbligatoria e la puntualità per organizzare al meglio i gruppi in percorsi distinti. Appuntamento dunque al parcheggio di via Famiglia Alberghetti a Sant’Antonino sabato 20 aprile alle 15 con i volontari di Salvaguardia Ambiente Treviso Casier Onlus, mentre per domenica 21 il ritrovo è alle 8.30 al piazzale della Chiesa di San Zeno con Qua San Zeno. Tutto il materiale necessario come guanti da lavoro, pettorine rifrangenti, berretti, pinze per raccolta rifiuti, viene fornito dalle associazioni, in partnership con Legambiente e Contarina, ma chi lo volesse può dotarsene autonomamente. Il doppio appuntamento gode del patrocinio del Comune di Treviso.