L’orto della scuola primaria "Primo maggio" compie vent’anni

Mercoledì 8 maggio la scuola Primo Maggio ha festeggiato l’anniversario dei vent’anni dall’inizio del progetto orto scolastico. Dopo aver ascoltato il canto del coro della scuola la Dirigente Luana Scarfì e i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale hanno portato il loro saluto ad alunni e docenti. La giornata si è aperta con un canto dedicato proprio all’importanza della natura e del suo rispetto; quindi gli alunni si sono distribuiti nelle diverse postazioni dove si sono cimentati in diverse attività laboratoriali legate all’orto scolastico, dalla robotica all’arte, all’enigmistica .

Dal 2004 la scuola Primo Maggio ha iniziato a realizzare le prime aiuole dedicate alla coltivazione degli ortaggi con un progetto studiato ad hoc, nel quale oltre a perseguire obiettivi educativi sono definiti obiettivi didattici specifici per ogni materia, diversificati per ciascuna classe. L’orto è un progetto portato avanti grazie alla costante partecipazione dei genitori nella sua gestione estiva.

La scuola ha sempre sperimentato una didattica inclusiva, volta a valorizzare la partecipazione attiva e responsabile degli alunni, attenta all’aspetto dell’educazione ambientale ed alimentare. L’orto scolastico è per i docenti una fonte costante di opportunità didattiche, un pozzo magico, ricco di spunti trasversali alle diverse discipline che permette agli alunni di applicare le competenze acquisite così come di stimolare nuove conoscenze a partire dall’osservazione dei fenomeni naturali.

Gli alunni si cimentano non solo nel coltivare gli ortaggi ma anche nel ricercare informazioni sugli stessi, nel registrare le osservazioni scientifiche, nel misurare le distanze tra le piante, nel calcolare le aree occupate dalle coltivazioni, nel registrare le attività e le osservazioni fatte, così come nel prendersi cura delle piante seminate o messe a dimora.

Prendersi cura dell’orto vuol dire imparare a collaborare, assumersi un impegno, godere dei risultati del proprio lavoro ed imparare ad aspettare che i germogli crescano, che i frutti maturino, imparare ad osservare come un fiore diventa frutto, accettare che a volte le cose non vanno come si vorrebbe e tu aspetti di mangiare le fragole e invece ti accorgi che anche un merlo goloso le gradisce.

Negli anni il giardino scolastico è stato arricchito da un frutteto che dà grandi soddisfazioni permettendo di iniziare l’anno scolastico con la raccolta dell’uva fragola, delle noccioline, delle mele e di chiuderlo con la raccolta delle ciliegie. Nel giardino trovano posto anche un’aiuola delle aromatiche ed un’aiuola dedicata ad api e farfalle.

L’idea è che il giardino della scuola può diventare il luogo in cui creare un’oasi per api e farfalle così come per altri animali che possono trovarvi rifugio (come i fagiani e i germani reali che sovente stazionano nel giardino). In questo modo l’avere un orto scolastico diventa per i bambini un’occasione per vedere che con il loro impegno possono fare qualcosa di importante per l’ambiente: gli orti scolastici possono essere un luogo in cui gli insetti impollinatori possono trovare nutrimento, riparo e riprodursi. Dallo scorso anno con il Pon Edugreen ciascun plesso dell’IC1 è stato dotato di un orto corredato da aiuola per api e farfalle, aiuola delle aromatiche, alberi da frutto. Presso ciascun plesso è inoltre stato installato un impianto di irrigazione a goccia azionato da pannelli fotovoltaici utilizzato per le aiuole preesistenti e lontane dagli orti scolastici.

Nella realizzazione degli orti scolastici è stata importante la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Treviso che si è prodigata nel rendere fruibile l’acqua all’esterno degli edifici scolastici in prossimità di ciascun orto cosicchè gli alunni possono comodamente provvedere ad innaffiare le loro piantine e l’IC1 Arturo Martini ha potuto collegare gli impianti di irrigazione a goccia necessari per irrigare le aree orto durante il periodo estivo. Il Comune inoltre ha contribuito ad arricchire il patrimonio del frutteto scolastico con la messa a dimora due tigli e due ulivi.