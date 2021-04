Tutela dell'ambiente e lotta all'inquinamento: i Comuni fanno rete

Istrana, Morgano, Quinto di Treviso e Zero Branco uniti per la salvaguardia del territorio e il miglioramento della qualità della vita

I sindaci e i tecnici dei Comuni di Istrana, Morgano, Quinto di Treviso e Zero Branco già da alcuni mesi si sono ritrovati attorno al tavolo di lavoro sull'ambiente per definire e coordinare le azioni di prevenzione e lotta all’inquinamento e per la salvaguardia del territorio. La volontà di pianificare azioni su aree vaste e omogenee serve difattti ad ottenere risultati incisivi e a stabilire comportamenti uniformi tra cittadini di comuni limitrofi.

La collaborazione si svilupperà dunque in tutti gli ambiti ambientali, dalla stesura dei regolamenti fino all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione. Le prime azioni concrete che verranno attuate, fin dalle prossime settimane, saranno l’adesione al protocollo di intesa con l’associazione Plastic Free e Contarina per la raccolta dei rifiuti abbandonati e la redazione condivisa del regolamento unico sull’uso dei fitosanitari valido per tutti i comuni.

A seguire verranno anche uniformati i criteri dei bandi a favore dei cittadini che vogliono ridurre i consumi delle proprie abitazioni (i famosi “Bando caldaie”), per arrivare a incentivi omogenei che permettano di ridurre l’inquinamento prodotto. L’intento è quello di ragionare su un’area sempre più vasta per agire consapevolmente ed efficacemente sulla salvaguardia del territorio e sulla qualità della vita della splendida campagna veneta.

