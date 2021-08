Tutela dell'ambiente, l'Unci trevigiana premiata a Salerno

Da anni si impegna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente come voleva San Giovanni Paolo II per il bene di tutti; per questo il trevigiano Gianni Bordin, Presidente della Sezione di Treviso dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia e referente veneto del Premio Internazionale “Giovanni Paolo II”, è stato insignito a Salerno del “Premio Salvaguarda la Terra”, giunto alla seconda edizione alla presenza anche del responsabile comunicazione Unci Giorgio Volpato. Un premio che ancora una volta suggella l’amicizia fra la Campania e il Veneto.

La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi nel sagrato della Cappelletta dedicata a San Giovanni Paolo II a Salerno, nell’ambito della “Festa Mediterranea nel cuore della canzone napoletana”, uno spettacolo di canti e musiche ispirate al “Pentagramma napoletano e d’intorni”, col Maestro Espedito De Marino ed altri artisti. A conferire il riconoscimento Don Natale Scarpitta, per anni con Marcello Bedeschi organizzatore dei raduni della gioventù di San Giovanni Paolo II, e l’assessore alle pari opportunità del comune di Salerno Gaetana Falcone.

“Sono commosso e onorato per questo riconoscimento che mette in luce l’importanza di tramandare alle generazioni future i principi fondati sul rispetto dei luoghi che ci circondano - commenta il presidente della Sezione Unci Gianni Bordin - Solo attraverso l’impegno comune possiamo consentire la crescita di una società civile dedita al perseguimento di valori riguardanti la tutela dell’ambiente come voleva e ci ha insegnato San Giovanni Paolo II”. Il Premio è un quadro in bassorilievo che rappresenta la facciata in pietra di tufo in stile tardo rinascimentale della sede vescovile di Sarno risalente al 1066. Facciata che ora è diventata un premio prestigioso che continuerà negli anni.