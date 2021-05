Tutela delle api, ad Asolo arrivano nuovi fiori "on the road"

Prima azione concreta dopo l'adesione della città di Asolo al Manifesto per le Api del progetto #CittaslowBee di Cittaslow International: piantumati fiori ed essenze mellifere sulle aiuole spartitraffico

"Semina di fiori ed essenze mellifere lungo cigli stradali, marciapiedi, piazzali, parchi urbani...”. Questa è la prima delle dieci azioni suggerite alle Amministrazioni comunali dal Manifesto per le Api del progetto “#CittaslowBee, concretamente per le api sentinelle della biodiversità”” di Cittaslow International, presentato lunedì scorso ad Orvieto con l'intervento, fra gli altri, del Presidente internazionale di Cittaslow e Sindaco di Asolo Mauro Migliorini.

Detto, fatto. In questi giorni ad Asolo vengono eseguiti interventi di manutenzione e riqualificazione delle aiuole spartitraffico e, con l'occasione, è in corso la piantumazione sulle aiuole stesse di fiori ed essenze mellifere: Tulbagis, Lavanda Stohas, Rosa Chinesis, Rosmarino Repens, Abelia compatta, Erica Vagans, Hemerocallis Fulva e Rosesempervirex. Si tratta della prima azione concreta di Asolo, Città del Miele, dopo l'adesione al Manifesto #CittaslowBee che gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e che coinvolge tutta la rete italiana delle “città del buon vivere”.

“Il tema della biodiversità - dichiara il Sindaco Migliorini - è uno dei cardini dell'Amministrazione comunale e questo è un primo segnale che vogliamo dare sulle buone prassi indicate dal Manifesto di Cittaslow, in vista della Giornata mondiale delle Api del 20 maggio e della Giornata mondiale della Biodiversità del 22 maggio. Un intervento che, oltre ad abbellire il nostro territorio, è un'azione concreta per la salvaguardia delle api, che sono gli indicatori della biodiversità, della salubrità ambientale e della tutela ambientale".