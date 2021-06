Unpli Veneto: consegnata al Consiglio Regionale la tessera di Socio Pro Loco

Il consigliere regionale Tommaso Razzolini del gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni, ha preso parte oggi in Consiglio regionale alla cerimonia di consegna della tessera unica del socio Pro Loco 2021. "Ringrazio il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti per l’invito - dichiara Razzolini - e il presidente regionale Unpli Veneto Giovanni Follador per l'iniziativa che ha visto la consegna della nuova tessera nazionale del socio Pro Loco ai rappresentanti regionali".

"Vedere raffigurate le colline di Conegliano e Valdobbiadene - prosegue il consigliere regionale trevigiano di Valdobbiadene - a cui la tessera 2021 è dedicata, rappresenta un orgoglio e al tempo stesso una suggestiva vetrina per il territorio trevigiano e per il Veneto. Sarà distribuita ai circa 600 mila soci di cui 50 mila in Veneto promuovendo sul piano nazionale il paesaggio del nostro sito Unesco. Per il territorio è una grande occasione perché la tessera rappresenta il segno distintivo dell’associazione italiana più ramificata territorialmente".

"La pandemia ha messo in evidenza ancora una volta la forza del volontariato - aggiunge Razzolini - vero carburante della nostra società, e con esso la forza di volontà delle pro loco e dei suoi volontari sempre pronti ad offrire gratuitamente alla comunità il proprio tempo. Lo dico da socio attivo che proviene da un Comune con ben 6 attivissime pro loco e da un territorio che rappresenta la core zone del sito Unesco delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, dove la voglia di ripartire ad accogliere il mondo intero é tanta, è dove le pro loco si faranno trovare pronte come sempre non appena l’emergenza epidemiologica cesserà".