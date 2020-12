Alla vigna ci pensa il robot: ecco come è nato Rovitis

Si chiama Rovitis, ed è il progetto finanziato dalla Pac, di cui è partner Confagricoltura Veneto insieme al Crea, per l'introduzione del robot delle vigne. Un aiuto importante per le mani e le menti sapienti dei nostri agricoltori, come ci spiegano in questa video-intervista Riccardo Velasco, direttore di Crea Viticoltura Enologia, Conegliano e Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto.