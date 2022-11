Giornate ecologiche a Villorba: sette appuntamenti in programma

La prima delle sette giornate ecologiche destinate a sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali e a coinvolgerli per la cura del bene pubblico avrà luogo domenica 20 novembre a Carità. Saranno coinvolti gli scout che si prenderanno cura delle aree verdi dei parchi di via Ragazzi del ’99, di via Solferino e di piazza Aldo Moro. Il filo conduttore delle domeniche ecologiche è caratterizzato dalla parziale chiusura del traffico (segnalata sul posto) e una grande attenzione alla cura del territorio. Con le stesse modalità gli Scout saranno coinvolti anche nella seconda giornata in calendario a Villorba il 4 dicembre quando si prenderanno cura del parco di via del Dominicale dove verranno piantumati anche quattro carpini offerti da Idea Verde.

Il programma

Il 5 gennaio 2023 la frazione di Fontane ospiterà la terza giornata. Gli Scout saranno impegnati sui parchi di via Po e di via Fontane e verranno chiuse al traffico alcune vie di Fontane e di Fontane Chiesa Vecchia.

Il 12 febbraio la giornata ecologica coinvolgerà Catena: qui verrà organizzata la pulizia dei parchi di via Perer e via Bocia del ’24 senza dimenticare i piazzali del Palaverde e quelli della scuola primaria.

Il 5 marzo, a Lancenigo e sempre con gli Scout, l’attenzione sarà rivolta a via Galanti e ai parchi di via Gorizia e via Chiesa.

La più ampia e classica giornata ecologica che coinvolgerà tutto il territorio comunale è prevista il 19 marzo (in caso di maltempo il 26 marzo) e la pulizia delle aree verdi prevede il coinvolgimento di associazioni e dei cittadini villorbesi.

Le ultime due giornate ecologiche sono previste il 16 aprile e il 14 maggio. Entrambe prevedono attività di sensibilizzazione sulle diverse cause dall’inquinamento e sui comportamenti idonei a contrastarle. Inoltre, desiderando promuovere la mobilità dolce, saranno organizzate delle “biciclettate” sulla rete di piste ciclabili che attraversano e congiungono le diverse frazioni del territorio comunale.