Manutenzione del verde pubblico, Villorba cerca nuovi sponsor

Il Comune di Villorba, con una recente delibera di Giunta, ha deciso di dare corso ad una manifestazione di interesse per "Villorba vive il verde". «Si tratta - dice il sindaco Francesco Soligo - di un nuovo progetto di sponsorizzazione che permetterà di affidare a chi può esserne interessato e nell’ambito dei requisiti richiesti, la cura e la manutenzione del verde dei siti comunali nel territorio in via continuativa e a tempo determinato. Sono infatti numerose le aree verdi, ad esempio all’interno di rotonde, lungo le strade, nei parchi e giardini pubblici, tutte piantumate con essenze arboree di varie specie, alberature, arbusti e prati erbosi».

In concreto il progetto di sponsorizzazione, che non potrà superare il valore di 40mila euro netti, prevede inoltre la possibilità, oltre alla manutenzione dei siti, di mettere a dimora allestimenti floreali (stagionali e/o perenni, e/o arbustivi) e di installare con relativa manutenzione, elementi di arredo urbano e opere d’arte. La sponsorizzazione avrà durata da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni, a decorrere dalla stipula dell’atto. Le aree interessate dal contratto di sponsor manterranno comunque a tutti gli effetti la funzione ad uso pubblico e non sarà consentita l’uso privato esclusivo del suolo. All’interno delle aree assegnate a destinazione parco pubblico, su richiesta dell’interessato, potranno essere effettuati eventi a carattere divulgativo e/o intrattenimento locale per pubblicizzare l’attività imprenditoriale che saranno valutati ed eventualmente autorizzati dal Comune qualora non interferiscano con le norme tecniche e regolamentari in vigore ed in particolare del Codice della strada. Le proposte presentate verranno valutate da una commissione interna costituita dai componenti dipendenti del Settore Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio.