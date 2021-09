La Città di Vittorio Veneto ospita l'evento Tour de Friends V

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Comune di Vittorio Veneto (grazie alla richiesta di contributo alla OGD Città d'Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano e al supporto operativo del Consorzio Città d'Arte e Ville Venete Il Giardino di Venezia) è orgoglioso di annunciare la nuova edizione di Tour de Friends "Italian edition" ideata da Rad Race e ospitata nella Città di Vittorio Veneto in Piazza del Popolo il 10 e 11 settembre 2021. Per la terza volta il Tour de Friends arriva a Vittorio Veneto, già definita dagli organizzatori come "tappa perfetta" per i cicloturisti. La città fu infatti già tappa intermedia della corsa cicloturistica a squadre che partendo da Monaco di Baviera, in Germania, ripercorse la ciclovia dell'amicizia Muenchen-Venezia. Vittorio Veneto e le meravigliose Colline di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio UNESCO saranno protagoniste della quarta tappa. I ragazzi di Rad Race hanno sempre apprezzato l'accoglienza calorosa, i luoghi incantevoli e le bellissime strade da percorrere in bici, ma hanno sempre desiderato scoprire di più il territorio trevigiano! Il percorso, oltre a coinvolgere direttamente il Comune di Vittorio Veneto, attraverserà i Comuni trevigiani di: Farra d’Alpago, Sarmede, Fregona, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Cison di Valmarino, Follina, Miane, Valdobbiadene ed interesserà anche i Comuni di Conegliano, Cordignano e Godega di Sant'Urbano per i pernottamenti dei cicloturisti. L’edizione 2021 del Tour de Friends è quindi un grande ritorno con una Italian edition tutta dedicata alle meraviglie ed eccellenze italiane. Il tour partirà da Pedavena e arriverà a Feltre. In mezzo, 4 tappe alla scoperta delle più belle strade delle Dolomiti e dell'Altamarca Trevigiana. Circa 250 i partecipanti, provenienti da 12 Paesi. Cicloturisti di alto livello che pedaleranno lungo i più spettacolari percorsi delle Dolomiti. Percorrendo oltre 420 km e 10600 metri di dislivello, si affronteranno alcuni dei più leggendari passi dolomitici: passo Cereda (1.361m), Passo Rolle (1.984m), Passo Valles (2.032m), Passo Falzarego (2.105m), Passo Cibiana (1.530m), Passo San Boldo (706m). Tutti i partecipanti condividono un hashtag #TDFRR5 e una volta arrivati a Vittorio Veneto affiancheranno anche #RadRaceVV per monitorare la pubblicazione dei post attraverso i social media, inoltre ci saranno operatori incaricati di foto e video professionali che forniranno scatti e riprese indimenticabili. Programma: MARTEDÌ 7/09: arrivo dei partecipanti, che saranno accompagnati nelle diverse strutture ricettive. Alle 20 cena in Birreria Pedavena, a cui seguirà il briefing. MERCOLEDÌ 8/09: Dalle 9 partenza per la prima tappa (Pedavena – San Martino di Castrozza, 93 km). GIOVEDÌ’ 9/09: Seconda tappa: San Martino di Castrozza – San Vito di Cadore (111 km) VENERDÌ’ 10/09: Terza tappa: San Vito di Cadore – Vittorio Veneto (123 km) SABATO 11/09: Quarta tappa: Vittorio Veneto – Feltre (113 km). La Tappa di Vittorio Veneto è realizzata grazie al contributo, al sostegno e all'impegno del Comune di Vittorio Veneto, grazie al sostegno economico dell'OGD Città d'Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano ed è stata organizzata grazie al partner operativo Consorzio Città d'Arte e Ville Venete il Giardino di Venezia e la Pro Loco di Vittorio Veneto.