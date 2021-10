Civicambiente: appuntamenti dedicati a biodiversità, reti ecologiche e servizi ecosistemici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 16 ottobre, la Civica per Volpago ha dato appuntamento a Santa Maria della Vittoria per un pomeriggio insieme, il primo di una serie di eventi pubblici denominati CivcAmbientE. Il prossimo evento si terrà sabato 23 ottobre, alle Grave di Ciano del Montello, per parlare di Biodiversità, Reti ecologiche e Servizi ecosistemici. Accompagnati da uno splendido sole di metà ottobre, in molti si sono ritrovati ad ascoltare Michele Cesco, alla scoperta del Bosco Montello. È sempre piacevole sentir parlare del Montello, della sua morfologia e della sua storia. Dalla riforma Bertolini allo stato attuale, all’insegna di un’agricoltura eroica. Seduti su un verde prato habitat, la voce di Michele Cesco si è fusa con la voce del bosco. Si è approfondito il concetto ambientale di Biodiversità, tema molto caro alla Civica per Volpago. Ovviamente la giornata non si poteva concludere che in modo conviviale, per ringraziare tutti i partecipanti che hanno a cuore il Montello e la sua tutela, con una castagnetta presso il ristorante Sbeghen. Meris Gatto Ufficio Stampa, Civica per Volpago