Plastic free a Zero Branco, 50 chili raccolti dai volontari

Prima uscita ufficiale dei volontari di Treviso e Veneto plastic free a Zero Branco. Presenti in 26 domenica (compresi 3 bimbi stupendi) e in 75 minuti sono stati raccolti 50 kg di cui 40 di secco e 10 di plastica nella zona sul retro dello Zero Center.

«Volevo ringraziare di cuore Deborah Arzillo che è venuta ad aiutarmi -racconta Sara Simonato di plastic free- è una donna stupenda e sempre presente quando si tratta di pulire l'ambiente. Volevo ringraziare tutti gli altri.. alcuni ormai sono parte di una "famiglia" che si è creata nel tempo ma anche tutti gli altri che sono venuti a dare una mano.. a tutti voi un grazie di cuore! Ringrazio anche Contarina, in particolare la Sig.ra Giovanna per la sua cortesia e disponibilità. E per ultimi ma non x importanza volevo ringraziare il Sindaco Luca Durighetto, gli assessori Andrea Favaretto, Andrea Bortolato e Stefano Tavella perché oltre ad appoggiare l'idea di Plastic Free (hanno firmato il protocollo d'intesa) sono venuti ad aiutarci attivamente a fare la raccolta. Un grazie davvero grande! Anche stavolta abbiamo fatto del bene alla nostra amata terra.. unitevi a noi!».