Ecco negozi trevigiani che effettuano la consegna della spesa a domicilio

E' faticoso per tutti fare la spesa, ma ancor di più se l'età avanza dove anche le uscite per i beni di prima necessità diventano difficili. Così molti negozi della città si sono organizzati per consegnare ai clienti i prodotti a domicilio. Il servizio si rivela di grande aiuto per chi non si muove facilmente. Ecco l'elenco completo a Treviso con i contatti di negozi e supermercati che fanno la consegna a domicilio e che possono essere utilizzati dalle persone anziane per ordinare i beni di cui hanno bisogno restando comodamente a casa propria.

Anteas è un'organizzazione presente nella provincia di Treviso con 70 associazioni che si dedicano ad attività sociali quali il trasporto, la gestione di centri sollievo per l'Alzheimer, le università della terza eta, la tutela dell'ambiente e i circoli ricreativi. Per informazioni sul servizio a domicilio: Anteas Viale Cacciatori del Sile, 23 (TV) - tel. 0422 580209

Al servizio di consegna spesa a domicilio hanno aderito queste attività, tutte nel territorio di Treviso e si possono contattare direttamente.

Antonioli Frutta in Borgo Cavour,

Forno Breda in via Noalese,

Macelleria Cadavello in viale Cadorna,

Alimentari Al Casoin in via Ghirada 16,

Ortofrutta Contaldo in via Feltrina 108,

Panificio Dalle Mule in via Mantiero 8,

Macelleria Succulenta in via Santa Bona 67/a,

Panificio alla Moncia in via Noalese 101,

Macelleria Stecca in Borgo Cavour 4,

Panificio Nonsolopane in Piazza S. Pio X 2,

Ortofrutta Tasca nei 2 punti vendita di piazza Vittoria e Angolo via Diaz,

Pizzeria da Fausta in via Portico Oscuro,

Ortofrutta Ghedin in viale Montegrappa 62,

Panificio Bosco

Supermercati di Treviso e provincia con consegna a domicilio

Montegrappa 66.Biosapori Via Del Mozzato, 2 - 31100 Treviso

Panorama Viale Della Repubblica, 11 - 31100 Treviso

Conad Via Ghirada 2 - 31100 Treviso

Alì Via Nicola Di Fulvio 5 - 31100 Treviso

Lidl Strada Comunale Delle Corti, 81 - 31100 Treviso

Lidl Via Postumia, 28 - 31100 Treviso

Biosapori Viale Della Repubblica, 44 - 31020 Villorba

Famila Superstore Via Sant'Antonino, 352 - 31100 Treviso

Interspar Viale Sante Biasuzzi 28 - 31038 Paese

Conad Superstore Via Roma 74 - 31050 Treviso

Panorama Via Della Cartiera, 5 - 31020 Villorba

Conad Via Erizzo, 8 - 31049 Valdobbiadene

Negozi di Treviso

Degusto Gastronomia, viale Montegrappa 12, tel. 0422 432153

Danesin Gastronomia Treviso, Corso del Popolo 22/24, tel. 0422 540625

Spiga d’Oro, viale della Repubblica 193, tel. 0422-308677

Super A&O Di San Pelajo, Strada San Pelajo 127, tel. 0422-305204

Campagna Amica Treviso

Casa del Parmigiano – Treviso, via Palestro 40, tel. 0422-412028 (consegne a domicilio dentro Mura)

Macelleria Cadavello,viale Cadorna 18, tel. 0422-540309

Alimentari Al Casoin,via Ghirada 16/A, tel. 0422-403383

Ortofrutta Contaldo, via Feltrina 108/110, tel. 0422-231255

Panificio Dalle Mule, via Mantiero 8, tel. 0422.230885

Macelleria Stecca, Borgo Cavour 4, tel. 0422-541764

Ortofrutta Tasca, Piazza della Vittoria 19 (angolo via Diaz), 0422-543890

Gastronomia Da Mauro, via S. Bona Vecchia 20, 0422-235767

BioSapori Villorba, Viale della Repubblica, 44, tel. 0422-484062

Ortofrutta Gatto, via Piave 33, 0422-424883

Gastronomia Emporium Zucchello, Via di S. Pelaio 135, tel. 0422-301171

Panificio Casellato, viale Felissent 31, tel. 0422-300667

Antica Pasticceria Nascimben, via Luigi Luzzatti, 15 - 0422 210311

Frutteria Nika, Vicolo Palestro 3, 0422-1747162

Panificio Pan x Focaccia, Borgo Cavour 109, tel. 3471670776

Per chi fosse interessato alla spesa a casa un primo servizio da non sottovalutare è quello di Supermercato24, collegato con i principali brand della grande distribuzione in Italia e che consente di mettersi in contatto diretto con loro.

Inoltre gli stessi supermercati hanno messo a disposizione dei clienti servizi di spesa online appositi per aiutare il cliente a fare la spesa online. In particolare:

Esselunga

Con il servizio Esselunga a Casa il noto marchio della grande distribuzione propone la consegna a domicilio di oltre 15mila prodotti, previa registrazione. Il primo store Esselunga ha aperto a Brescia più di 60 anni fa: ad oggi sono tre gli ipermercati a marchio, in Via della Volta, Via Milano e Via Triumplina, quest’ultimo inaugurato nel 2019. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 666555.

Carrefour

Anche il Carrefour propone un servizio di consegna a domicilio (ma anche di ritiro della spesa direttamente al punto vendita): basta un clic sul portale di Spesa Online per impostare metodo e indirizzo di consegna. A Brescia città sono due i supermercati a marchio Carrefour, tra l’altro aperti 24 ore su 24 e sette giorni su sette: in Via Crocifissa di Rosa e in Via Ragazzi del ’99. Per informazioni è possibile telefonare (da telefono fisso) al numero 800 650650.

Coop

Nell’elenco non può mancare anche il marchio Coop, con servizi di acquisto online di generi alimentari e altri prodotti, con due opzioni: la possibilità di ritirare la spesa direttamente in negozio con il servizio Coop Drive, oppure la consegna a domicilio, in entrambi i casi scegliendo l’orario di ritiro o di consegna.

Emisfero

CosìComodo è un servizio di spesa online che raccoglie alcune tra le più importanti insegne di supermercati. CosìComodo ti permette di ordinare la spesa direttamente presso il tuo supermercato di fiducia, comodamente da casa o ovunque tu sia, a qualunque ora e in qualunque giorno della settimana e passare a ritirarla o richiedere la consegna a domicilio. L’utilizzo del servizio Emisfero CosìComodo Drive è gratuito. E' richiesto un importo minimo di spesa di 20€. Il servizio Emisfero CosìComodo A CASA prevede un contributo spese di 5,90€. L’importo minimo di spesa per ottenere la consegna gratuita è 80€ al netto delle promozioni. Emisfero applica sconti sui costi di consegna su specifiche fasce orarie o promozioni di azzeramento totale dei costi di consegna. Puoi verificare in ogni momento la fascia oraria di consegna più conveniente cliccando sul link di prenotazione fasce oraria di consegna presente nella parte alta del sito o, in alternativa, durante la fase di conclusione ordine dove potrai scegliere l’orario per te migliore per farti consegnare la spesa.

Conad "Al Tuo Servizio

NaturaSì

App

In DoveSpesa.it, online da pochi giorni, è possibile cercare una determinata categoria alimentare in uno specifico Comune, ad esempio “Macelleria a Treviso”. Inoltre è possibile consultare l’elenco dei Comuni e verificare tutte le attività di consegna a Domicilio della Zona. Ulteriore alternativa è quella di consultare tutte le 16 categorie presenti come Alimentari, Panifici, Ortofrutta, Panifici, Gastronomie etc. Una funzione molto utile è quella di poter segnalare ed inserire autonomamente una attività che consegna a casa.