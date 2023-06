Certificato di destinazione urbanistica (CDU): come richiederlo a Treviso

Il Settore Edilizia Privata del comune di Treviso (l'ufficio è presente in tutti i comuni) si occupa di tutte le procedure amministrative che riguardano gli interventi edilizi realizzati da cittadini, ditte, enti, negli immobili di loro proprietà. Gli interventi sono attuati con procedimenti diversi (permesso di costruire, Scia alternativa, Scia, comunicazione di attività edilizia libera).

Il certificato di destinazione urbanistica permette di conoscere la possibilità edificatoria di intervento su determinati terreni o aree urbane. Dal CDU è infatti possibile conoscere:

• la destinazione urbanistica del terreno

• i parametri urbanistici (indice di fabbricabilità)

• indici e vincoli di varia natura come dissesto, inondabilità, ecc..

Chi può richiedere il certificato di destinazione urbanistica

La richiesta può essere effettuata dai proprietari o dagli interessati prima dell'acquisto di un immobile o terreno, dai notai, dai tecnici incaricati, dagli eredi e qualsiasi altra persona che desideri conoscere lo stato urbanistico di una costruzione o area.

Modalità di richiesta

Il certificato di destinazione urbanistica è un documento indispensabile per la stipula di un atto avente ad oggetto il trasferimento o la costituzione o il scioglimento e/o la modifica di eventuali diritti reali relativi a terreni. Può essere quindi richiesto quando si stipula un atto pubblico di:

compravendita,

di divisione

di donazione

Per richiedere il CDU o certificato di destinazione urbanistica è sufficiente compilare il modulo online con i dati dell’immobile. Il documento verrà spedito nel termine dei 30 giorni richiesti dall’Ufficio Tecnico del Comune di competenza.

Quali costi occorre sostenere?

due marche da bollo da 16 €, la prima da presentare con la domanda mentre la seconda alla consegna del certificato (a seconda che si paghi o meno presso l’ufficio di consegna). Si ricorda inoltre che se il certificato supera le quattro pagine occorrono ulteriori marche da bollo. È richiesta una marca ogni quattro pagine;

diritti di segreteria, che dipendono dal Comune nel quale viene fatta richiesta.

La richiesta e il certificato di destinazione urbanistica sono quindi soggetti all’imposta di bollo. Tuttavia, quando il certificato è richiesto ad “uso successione”, sia la richiesta che il certificato potranno essere in carta libera.

La domanda per ottenere il certificato di destinazione urbanistica può essere presentata seguendo due differenti modalità:

telematica, utilizzando lo sportello telematico;

cartacea, consegnando i moduli compilati allo Sportello Unico dell’Ufficio Protocollo Generale.

COMUNE DI TREVISO

Settore Urbanistica, sportello Unico e Verde Urbano – Servizio Piani e Progetti - Piazza Rinaldi , 1 – 31100 Treviso

Certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.)

Rilascio certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

Domanda (in formato rtf)

Integrazione (in formato rtf)

Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (in formato rtf)

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011)

D.P.R. art.30, commi secondo, terzo e quarto D.P.R. 06.06.2001

Il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica previsti dalla normativa vigente avverrà:

Secondo le disposizioni contenute dell’articolo 30 del D.P.R. 380/01; Secondo gli articolo 28 e 29 del vigente Regolamento Edilizio comunale; Sulla base di uno specifico modello predisposto dalla struttura competente;

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.