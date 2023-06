Comprare casa a Treviso: i prezzi quartiere per quartiere

Se state per realizzare il sogno di acquistare una casa tutta vostra, magari dopo mesi e mesi di ricerche, sappiate che ci sono alcuni passi importanti da compiere prima di firmare l’atto di acquisto. L’investimento finanziario che state per fare, infatti, non è da poco quindi è importante valutare bene l’acquisto prima di fare il grande passo. Il prezzo medio delle case in vendita mostra differenze significative in base ai quartieri di Treviso: se il centro storico è la zona più costosa, San Pelaio è la più economica.

Prima di farvi carico del mutuo, è fondamentale capire se state acquistando la soluzione giusta per voi e per le vostre esigenze. E informatevi sulle case all'asta.

Scegliere il quartiere

Molte persone quando cambiano casa, scelgono di rimanere nella stessa zona. Magari vi sono nati e cresciuti, magari perché vi abitano dei parenti o perché in quella zona c'è il luogo di lavoro. Scegliere il quartiere giusto è fondamentale, pensandolo anche in chiave futura (dato che l'acquisto di una casa presupone che vivremo in quel luogo per diversi anni). Tenete bene in considerazione se la zona è servita dai mezzi pubblici, se ci sono supermerecati e farmacie, se ci sono le scuole per i figli, se il quartiere è tranquillo e sicuro.

Informarsi sul venditore

Quando si acquista casa può capitare di comprarla tramite agenzia o da un privato. Se nel primo caso è facile controllare l’affidabilità del venditore, nel secondo bisogna fare più attenzione.

E’ importante capire se la persona che abbiamo davanti è il reale proprietario dell’immobile o un procuratore con regolare mandato. In ogni caso è bene informarsi se hanno titolo per vendere casa e se il proprietario è in regime di comunione di beni. Questa evenienza merita un ulteriore approfondimento perchè dobbiamo essere certi che il coniuge sia consenziente alla vendita.

Nel caso di vendita da parte di un’impresa, dobbiamo accertarci che non sia in fallimento e che quindi non ci siano sequestri sull’immobile.

Verifica dei documenti

Una volta accertata la legittimità del proprietario, è importante capire come è venuto in possesso della casa. Per questo dobbiamo richiedere i documenti che testimoniano l’acquisizione dell’immobile.

Questo è fondamentale perché in caso di donazione o successione, ogni erede ha tempo dieci anni per contestare la divisione dell’eredità se la ritiene ingiusta.

Altro aspetto importante da controllare è la situazione ipotecaria. Solitamente questo controllo viene effettuato dal notaio. Di solito ci si reca alla Conservatoria dei registri immobiliari in cui è annotato se sulla casa ci sono ipoteche o pignoramenti.

Non meno importante, prima di procedere all’acquisto di un immobile è capire il suo accatastamento. In questo caso bisogna recarsi all’Agenzia del Territorio e richiedere una visura catastale.

Con questo documento si può capire se l’immobile è effettivamente stato costruito su terreno edile, se l’appartamento non è stato ricavato da spazi registrati come cantine, garage o soffitte.

Se si scopre che la casa è stata costruita abusivamente, il venditore deve richiedere un condono o un adeguamento dei dati della proprietà.

Condizioni dell’appartamento e spese in sospeso

Un acquisto così importante di certo non può essere fatto ad occhi chiusi, ma è fondamentale un sopralluogo. Per essere certi che l’appartamento è in buone condizioni, meglio contattare un esperto che controllerà la casa prima dell’acquisto. Il tecnico è in grado di capire se le crepe sono sinonimo di instabilità, se ci sono problemi di muffa, se l’impianto elettrico deve essere sostituito.

Infatti, gli impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 in base alla legge 37/08 devono avere una certificazione di conformità rilasciata dalla ditta che ha fatto l’impianto e l’Attestato di certificazione energetica, in cui si indica la classe energetica in cui rientra l’appartamento.

Tutto questo non solo vi assicurerà l’acquisto di un immobile in buone condizioni, ma se sono problemi risolvibili è un ottimo pretesto per rivedere il prezzo d’acquisto.

Anche per quando riguarda le spese condominiali bisogna fare attenzione. Se il proprietario ha un debito con il condominio, nel momento dell’acquisto in automatico verrà trasferito ai nuovi proprietari.

Inoltre, bisogna informarsi se ci sono problemi di stabilità dell’edificio e se sono in programma lavori straordinari. Queste sono tutte eventualità che possono aiutare la compravendita a favore dell’acquirente per abbassare il prezzo dell’immobile.

Valore dell’appartamento

Trovare la casa dei sogni è il desiderio di tutti, questo non vuol dire che nel momento in cui ci troviamo davanti all’appartamento che rispecchia in pieno le nostre esigenze dobbiamo pagarlo più del dovuto. Quindi prima di accettare il compromesso è importante sapere i prezzi medi degli appartamenti nella zona in cui si trova la casa.

Le ricerche su internet per capire il prezzo medio degli appartamenti e quelli che somigliano alla casa che si vuole acquistare sono fondamentali per farsi un’idea. Inoltre, ci sono dei valori che ne fanno aumentare il prezzo, come l’esposizione al sole, il piano e la presenza dell’ascensore, lo stato del palazzo, il riscaldamento e la zona in cui si trova.

La zona, infatti, ha un ruolo importante sul valore della casa. Quindi meglio informarsi se è servita dai mezzi pubblici, se ci sono problemi con i parcheggi, se ci sono scuole e soprattutto se la zona è sicura o se si ha bisogno di sistemi d’allarme.

Prezzi nel comune di Treviso

A Maggio 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.330 al metro quadro, con un aumento del 6,44% rispetto a Maggio 2022 (2.189 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Treviso ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2023, con un valore di € 2.330 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.094 al metro quadro.

Prezzi al metro quadro delle zone di Treviso

Nel corso del mese di Maggio 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Treviso è stato più alto nella zona Centro, con € 3.469 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Monigo, San Liberale, San Paolo, Santa Bona Nuova con una media di € 1.605 al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Treviso è stato più alto nella zona Centro, con € 12,79 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Fiera, Selvana con una media di € 9,38 al mese per metro quadro.

Infine, il notaio

