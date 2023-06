Prezzi case a Treviso e provincia: quotazioni per zona

Se state per realizzare il sogno di acquistare una casa tutta vostra, magari dopo mesi e mesi di ricerche, sappiate che ci sono alcuni passi importanti da compiere prima di firmare l’atto di acquisto. L’investimento finanziario che state per fare, infatti, non è da poco quindi è importante valutare bene l’acquisto prima di fare il grande passo. Prima di farvi carico del mutuo, è fondamentale capire se state acquistando la soluzione giusta per voi e per le vostre esigenze. E informatevi sulle case all'asta.

Treviso dal punto di vista immobiliare le zone più importanti sono: Centro Storico, Santa Bona, San Pelaio, Sant'Antonino, Ghirada / San Zeno, San Giuseppe, Canizzano, Monigo.

In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è Centro Storico.

Prezzo appartamenti a Treviso

A Maggio 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.638 al metro quadro, con un aumento del 5,95% rispetto a Maggio 2022 (1.546 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio nella provincia di Treviso ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2023, con un valore di € 1.638 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.497 al metro quadro.

Scegliere il quartiere

Molte persone quando cambiano casa, scelgono di rimanere nella stessa zona. Magari vi sono nati e cresciuti, magari perché vi abitano dei parenti o perché in quella zona c'è il luogo di lavoro. Scegliere il quartiere giusto è fondamentale, pensandolo anche in chiave futura (dato che l'acquisto di una casa presupone che vivremo in quel luogo per diversi anni). Tenete bene in considerazione se la zona è servita dai mezzi pubblici, se ci sono supermerecati e farmacie, se ci sono le scuole per i figli, se il quartiere è tranquillo e sicuro.

Prezzi al metro quadro delle zone di Treviso

Nel corso del mese di Maggio 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Treviso è stato più alto nella zona Centro, con € 3.469 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Monigo, San Liberale, San Paolo, Santa Bona Nuova con una media di € 1.605 al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Treviso è stato più alto nella zona Centro, con € 12,79 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Fiera, Selvana con una media di € 9,38 al mese per metro quadro.

Prezzi al metro quadro dei comuni nella provincia di Treviso

Nel corso del mese di Maggio 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Treviso è stato più alto nel comune di Treviso, con € 2.330 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Miane con una media di € 533 al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Treviso è stato più alto nel comune di Preganziol, con € 11,85 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di Fonte con una media di € 5,27 al mese per metro quadro.

Fonte: immobiliare.it