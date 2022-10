Gasolio, ecco il primo sistema brevettato di filtraggio per le stazioni di servizio

Migliorare la qualità del gasolio riducendo costi e sprechi per le stazioni di servizio. È questa la missione della nuova soluzione brevettata in casa Ima Servizi, azienda di Casale sul Sile che da 40 anni fornisce servizi di consulenza, manutenzione e assistenza alle stazioni di rifornimento. Si tratta di I-FILTER, il primo sistema di filtraggio del gasolio che elimina alghe, batteri e contaminanti presenti in cisterna, grazie ad un macchinario innovativo installato su una struttura mobile.

“I-FILTER è frutto di oltre due anni di studio, ricerche sul campo, analisi delle criticità degli impianti e attività di progettazione – hanno raccontato Antonio De Leonardis, Presidente di Ima Servizi e Raffaella Gomirato, socio-titolare – Abbiamo voluto investire nello sviluppo di una soluzione che potesse monitorare e garantire la qualità del gasolio erogata presso le stazioni di servizio, non solo per un’ottimizzazione delle risorse, ma anche per una tutela maggiore fornita al consumatore finale. Mai come oggi il tema dei prezzi sul petrolio è sentito e rappresenta un elemento di preoccupazione. In questo contesto, vogliamo fornire una sicurezza in più e una maggiore efficacia, sia per il distributore che per le persone.”

L’innovativo sistema filtrante è stato sviluppato per ridurre gli sprechi, e di conseguenza i costi, perché salvaguarda il gasolio, riducendo fino a quasi lo zero la presenza di residui contaminanti presenti nei serbatoi, a differenza dei tradizionali trattamenti di pulizia. Anche dal punto di vista della sicurezza, la soluzione trevigiana permette di raggiungere velocemente e in modo pratico le diverse aree di lavoro, grazie alla funzione autopulente della tecnologia.

Chi è Ima Servizi?

Con 40 anni di esperienza e 2000 impianti gestiti, Ima Servizi è un’azienda con un organico di 50 dipendenti che fornisce servizi di consulenza, manutenzione e assistenza alle stazioni di rifornimento in tutto il Nord-Est.