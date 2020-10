A cosa serve e come ottenere lo Spid

Oramai sentiamo parlare molto spesso di SPID, soprattutto quando abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione, per accedere ai bonus, ai servizi del comune, dell'Inps, etc.

Dal 1 Ottobre 2020 è obbligatorio, per ogni cittadino italiano, possedere l'Identità Digitale SPID per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Saranno dismessi i servizi di accesso tramite pin e saranno introdotte nuove modalità di autenticazione tramite carta d'identità elettronica, cellulare e lettori di smart card.

Ma come funziona? Come si utilizza? Dove e come se lo possono procurare i cittadini?

Cos'è lo SPID e a cosa serve

Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, un passo avanti verso la semplificazione nell'accesso ai servii online.

I cittadini possono accedere ai servizi online del comune e delle Pubbliche Amministrazioni che progressivamente stanno aderendo a SPID, con un unico nome utente e un'unica password: un sistema di accesso semplice, sicuro e veloce, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Dunque, un'unica identità digitale formata da username e password per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.

Per fare un esempio più pratico, lo SPID è un sistema veloce e sicuro che serve per prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, accesso alla rete wi-fi pubblica, pratiche d'impresa... con un’unica password

Come richiederlo

Ecco ciò che serve per richiedere e ottenere le credenziali SPID (può farlo solo chi è maggiorenne):

Un indirizzo e-mail

Il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente

Un documento di identità valido

La tessera sanitaria con codice fiscale, o solo il codice fiscale se si risiede all'estero

Occorre poi inserire i dati in uno degli 8 identity provider ufficiali (Aruba, InfoCert, Intesa ID, Lepida, Namirial, Poste Italiane, SielteId, SpidItalia, Tim) e registrarsi sul sito.

Gli identity provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza.

Tutte le informazioni necessarie si possono trovare sul sito ufficiale dello SPID.

Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

Esistono anche altre modalità per ottenere lo SPID, passando ad esempio per la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Se si possiede una delle due carte, che devono essere preventivamente abilitate per l'utilizzo dei servizi online, c'è bisogno di un lettore di smart card da collegare al computer.

Lo SPID e il Comune di Treviso

Il Comune aderisce al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), un passo avanti verso la semplificazione nell’accesso ai servizi online.

La registrazione deve essere effettuata come persona fisica in quanto l'utilizzo dei servizi on line è garantito con identità SPID come cittadino.

Quali sono i servizi abilitati e dove usare SPID

ll servizio Spid, dopo la sua nascita, è riuscito a coinvolgere ben tre tipi di istituti appartenenti alla pubblica amministrazione di cui tutti i cittadini hanno bisogno e usufruiscono continuamente dei loro servizi: si tratta di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

I servizi disponibili con lo SPID sono diversi:

Servizi INAIL per:

Agricoltura, pesca silvicoltura, prodotti alimentari

Ambiente

Economia e finanza

Settori pubblici e governo

Istruzione, cultura e sport

Salute

Scienza e tecnologia

Trasporti

Economia e finanze

Giustizia e sistemi giuridici e sicurezza pubblica

Governo e settore pubblico

Istruzione, cultura e sport

Salute

Tasse e tributi

Visure

Anagrafe

Finanziamenti

Edilizia

Servizi per la viabilità

Servizi sanitari

Servizi di Certificazione

Servizi di Autocertificazione

Tra le attività di tutti i giorni, potrete utilizzare il vostro SPID per il pagamento del bollo dell’auto, il ritiro dei vari referti medici, il pagamento della tassa dei rifiuti e molti altri come prenotare prestazioni mediche al CUP.

Inoltre è possibile fare richiesta del Reddito di Cittadinanza e dei vari bonus governativi, grazie alla propria identità digitale SPID.