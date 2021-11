Anagrafe digitale: come scaricare gratis 14 documenti

Addio alle code agli sportelli e tempo perso, un sogno è diventato realta. Basta un pc e si potranno ottenere subito i documenti che servono gratuitamente e con un semplice click. Da oggi, 15 novembre, l’anagrafe diventa digitale e i certificati potranno essere scaricati con un semplice click. La grande novità è che si potranno ottenere in maniera autonoma e gratuita, senza dover pagare il bollo da 16 euro chiesto finora dai Comuni per rilasciare per molti dei documenti richiesti, necessari lo Spid o la carta d'identità elettronica.

Come fare

Il primo a sperimentare la novità che rende la Pubblica amministrazione più digitale è stato il capo dello Stato Sergio Mattarella.

La piattaforma ha due indirizzi: www.anagrafenazionale.interno.it, e www.anagrafenazionale.gov.it.

Per accedere

Carta d'identità elettronica, rilasciata dal comune di appartenenza,

Smartcard della Carta nazionale dei servizi,

Spid il Sistema pubblico di identità digitale.

Nella pagina iniziale viene spiegato: «se il tuo comune è entrato nell'anagrafe puoi vedere, scaricare e stampare i tuoi dati anagrafici (ad esempio le tue generalità, la composizione della tua famiglia, gli estremi del tuo atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche».

14 documenti da scaricare gratuitamente

• nascita;

• matrimonio;

• cittadinanza;

• esistenza in vita;

• residenza;

• residenza AIRE;

• stato di famiglia;

• stato civile;

• residenza in convivenza;

• stato di famiglia AIRE;

• stato di famiglia con rapporti di parentela;

• stato libero;

• anagrafico di unione civile;

• contratto di convivenza.

Si potrà visionare l’anteprima per verificare la correttezza delel informazioni prima di scaricare il pdf o di riceverlo via email.



Niente più bollo da 16 euro

Non si deve quindi più pagare il bollo di 16 euro che con le vecchie norme andava versato per tutti i certificati destinati ad una infinità di utilizzi, dalle pratiche bancarie e finanziarie (mutuo, finanziamento, apertura conto, dichiarazione eredi, ecc.) alle Poste (dichiarazione eredi, bancoposta), alle pratiche di notai (rogito, successione), parroci (es. per matrimonio), avvocati (escluso divorzio, separazione, adozione e notifiche), scuole private, master universitari, ecc.

Fino a ieri la marca da bollo non si applicava ai certificati richiesti per associazioni sportive, pratiche di separazione e divorzio, adozioni, ricorsi in materia di lavoro, alcune cause in tribunale, amministratori di sostegno, enti e associazioni assistenziali e candidati alle elezioni. La cancellazione del bollo, già prevista dal Dl Semplificazioni con la legge di Bilancio viene prorogata sino a tutto il 2022.

Lo Spid diventa a pagamento

Per accedere al portale dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) bisogna essere in possesso della propria identità digitale, ovvero lo Spid o la carta d'identità elettronica oppure la carta nazionale dei servizi. Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, permette di visualizzare l'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

La banca dati

La nuova funzionalità è online per 7.810 comuni italiani permetterà anche alle amministrazioni pubbliche di avere un punto di riferimento unico per i dati e le informazioni anagrafiche. Con un'anagrafe nazionale unica, gli aggiornamenti sui cittadini saranno subito consultabili dagli enti pubblici che accedono alla banca dati. L'Agenzia delle entrate, l'Inps o la Motorizzazione civile potranno ad esempio ottenere immediatamente le informazioni di cui hanno bisogno.