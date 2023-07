Anagrafe digitale: come scaricare gratis i documenti

Addio code agli sportelli e tempo perso, un sogno è diventato realta. Basta un pc e si potranno ottenere subito i documenti che servono gratuitamente e con un semplice click, senza dover pagare il bollo.

Per i certificati anagrafici il rilascio gratuito è solo sul al portale dell’Anagrafe nazionale popolazione residente. Per quelli rilasciati dal Comune online e allo sportello serve ancora la marca da bollo. I certificati rilasciati dal portale comunale si distinguono da quelli del portale ministeriale perché i primi sono firmati dal sindaco, mentre i secondi dal Ministero dell’interno, con sigillo elettronico.

Come fare

La piattaforma ha due indirizzi: www.anagrafenazionale.interno.it, e www.anagrafenazionale.gov.it.

Per accedere

Carta d'identità elettronica, rilasciata dal comune di appartenenza,

Smartcard della Carta nazionale dei servizi,

Spid il Sistema pubblico di identità digitale.

I documenti da scaricare gratuitamente

• nascita;

• matrimonio;

• cittadinanza;

• esistenza in vita;

• residenza;

• residenza AIRE;

• stato di famiglia;

• stato civile;

• residenza in convivenza;

• stato di famiglia AIRE;

• stato di famiglia con rapporti di parentela;

• stato libero;

• anagrafico di unione civile;

• contratto di convivenza.

Si potrà visionare l’anteprima per verificare la correttezza delel informazioni prima di scaricare il pdf o di riceverlo via email.

Comune di Treviso

Nella pagina iniziale viene spiegato: «se il tuo comune è entrato nell'anagrafe puoi vedere, scaricare e stampare i tuoi dati anagrafici (ad esempio le tue generalità, la composizione della tua famiglia, gli estremi del tuo atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche».