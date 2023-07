Passaporto nuovo? Ecco come fare a Treviso

l passaporto è un documento rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ed ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova, ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.

In aderenza alla vigente normativa europea, dall'ormai lontano 2010 viene rilasciato ai cittadini, da tutte le Questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato. Questo libretto cartaceo è dotato di un microchip in copertina, ecco perché elettronico, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, fatta eccezione per alcune categorie come, ad esempio, minori di 12 anni per i quali le impronte vengono prese dal compimento dei 12 anni di età .

Come presentare la domanda

Come primo step, è necessario consultare il sito di Agenda passaporto a questo indirizzo: https://www.passaportonline.poliziadistato.it.

Dal primo marzo 2021 è possibile prenotare l'appuntamento solo tramite la propria identità digitale, entrando con Spid o Cie, la carta d'identità elettronica. È consigliato controllare per tempo la necessità di ottenere il passaporto, così da poter usufruire di date disponibili per la prenotazione di un appuntamento.

Coloro che non dispongono di una connessione Internet o delle credenziali Spid o Cie, potranno richiedere un appuntamento rivolgendosi ai propri comuni di residenza, portando al seguito un documento di riconoscimento ed il codice fiscale. Se le date disponibili online sono terminate e ci sono urgenze adeguatamente motivate (lavoro, salute e studio) è possibile rivolgersi direttamente alla propria Questura o Commissariato.

Saranno ammesse eccezioni alla regola della prenotazione online solamente in caso di situazioni ed esigenze di estrema urgenza, come, ad esempio, per motivi di lavoro, studio, cure mediche, lutti, acquisizione visti. In questi casi, gli interessati potranno inviare specifica richiesta e-mail al seguente indirizzo pec: uffpassaporti.quest.ud@pecps.poliziadistato.it.

Dove presentare la domanda

La domanda per il rilascio (è bene fare attenzione a compilare quella che occorre scegliendo tra il modulo per i maggiorenni e quello per i minorenni) può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

la Questura

l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza

di Pubblica Sicurezza la stazione dei Carabinieri (per le impronte digitali, se previste, il cittadino si dovrà recare presso la questura o commissariato anche in tempi differiti)

Chi intende richiedere il passaporto presso il luogo di domicilio e non presso quello di residenza, deve tenere presente che per effettuare correttamente i controlli previsti dalla legge ci sono alcune condizioni e in particolare la dimostrazione del domicilio o dimora in comune diverso da quello di residenza e le ragioni che giustifichino il perché non ci si rechi alla Questura di residenza per richiedere il passaporto. Soprattutto va considerato che si allungheranno i tempi di rilascio poiché lo stesso sarà subordinato al nulla osta al rilascio che dovrà essere richiesto alla Questura di residenza.

La documentazione da presentare

il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni)

della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni) un documento di riconoscimento valido ( n.b. portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento)

di riconoscimento valido ( n.b. portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento) 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto

e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di 42,50 eur o per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato, per il momento, presso gli uffici postali di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, in distribuzione presso gli uffici postali di Posteitaliane. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà esser scritta la dicitura “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.

a mezzo o per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato, per il momento, presso gli uffici postali di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, in distribuzione presso gli uffici postali di Posteitaliane. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà esser scritta la dicitura “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Un contrassegno amministrativo da 73,50 euro (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio) . Va acquistato per il rilascio del passaporto ordinario, anche per quello dei minori.

Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale.



È consigliabile inoltre portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto

Consegna del documento

Una volta preso l'appuntamento, anche qui tramite Spid o Cie, e una volta richiesto il passaporto e consegnata la documentazione completa, il documento può essere rilasciato.

Servizio passaporti a domicilio

Dal 27 ottobre 2014 ha preso il via su scala nazionale il servizio Passaporti a domicilio. Grazie a una convenzione con Poste Italiane, il documento emesso verrà recapitato a domicilio con un costo di 9,05 euro da pagare in contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all'incaricato di Poste Italiane.

A chi rivolgersi per il passaporto a Treviso

Questura di Treviso

Indirizzo: A, Piazza delle Istituzioni, 1, Treviso

Telefono: 0422 248111