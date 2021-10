Assegno unico figli, c'è tempo fino al 31 ottobre per la domanda degli arretrati

E' stato attivato a luglio l'assegno ponte per i figli fino al 31 dicembre 2021. «Al sostegno economico delle famiglie con figli è dedicato l’assegno unico universale. Da luglio la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022, la estenderemo a tutti gli altri lavoratori, che nell’immediato vedranno un aumento degli assegni esistenti». Lo aveva detto Mario Draghi agli Stati generali della natalità. «Le risorse ammontano a oltre 21 miliardi, di cui almeno sei aggiuntivi rispetto agli attuali strumenti per le famiglie. L'assegno unico ci sarà anche negli anni a venire, è una di quelle misure epocali su cui non ci si ripensa l’anno dopo».

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre, ed entro il 31 ottobre per avere gli arretrati a partire dal 1° luglio.

Come funziona la "soluzione ponte" da luglio 2021: da 30 a 217 euro

L’assegno unico per i figli under 21, quindi, partirà dal 2022. Sarà adottata una "soluzione ponte" a luglio, come ha detto la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Si tratterà di un assegno semplificato con importi minori rispetto all’assegno da 250 euro massimi (217,8 euro) e calcolato sulle condizioni reddituali delle famiglie. Il minimo, invece, è 30 euro. Una questione di tempi, dato che l’approvazione della legge delega 41/2021 è arrivata tardi.

Come funzionerà l'assegno unico dal 2022

La Legge 1 aprile 2021, n. 46 "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale".

«L'assegno unico e universale - ha spiegato la ministra - è un provvedimento che fa parte del Family Act e consiste in una quota che verrà data a ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, mese dopo mese, maggiorato dal terzo figlio e nel caso anche di bambini disabili. È per tutti, e la quota dipenderà dal reddito, quindi le famiglie meno abbienti riceveranno di più, e le più ricche avranno solo una quota base».

L'assegno spetta a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Avrà un valore massimo di 250 euro: nella cifra confluiscono una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia. Il beneficio verrà attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza. Secondo lo scenario prospettato l'80% delle famiglie italiane prenderebbe 161 euro al mese per ogni figlio minore e 97 per ogni figlio under 21. Il calcolo è legato alla considerazione secondo cui 8 famiglie su 10 hanno un'Isee sotto i 30 mila euro. L'importo dell'assegno diminuisce se si alza l'Isee: per un Isee sopra i 52mila euro, il contributo scende a 67 euro mensili per i figli minori e a 40 euro per i figli maggiorenni ma di età inferiore ai 21 anni.

L’Assegno Unico è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021. Dovrebbe diventare operativa, secondo i piani del Governo Draghi, a partire dal 1° gennaio 2022 e varrà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ogni figlio fiscalmente a carico.



Si chiama “Assegno Unico” appunto perché, a fronte di un’unica - e universale - prestazione economica erogata in base all’ISEE, andrà a rimpiazzare altre sei attuali misure erogate alle famiglie:

le detrazioni Irpef sui figli a carico;

gli assegni al nucleo per figli minori;

gli assegni per le famiglie numerose;

il Bonus Bebè;

il premio alla nascita;

il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.

Assegno Unico: cos'è e cosa prevede

Nell’attesa che la misura dell'Assegno Unico universale entri a regime, alcune famiglie, in presenza di determinati requisiti, potranno richiedere in via provvisoria, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, una formula cosiddetta “ponte” dell’Assegno Unico, anch’essa erogata in funzione del valore ISEE del nucleo richiedente per ciascun figlio minore.

Assegno Unico: a chi spetta

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 l’Assegno Unico “ponte” potrà essere richiesto dalle famiglie al momento non beneficiarie degli ANF (assegni al nucleo familiare) e impossibilitate a godere delle detrazioni sui figli a carico nella dichiarazione dei redditi (fondamentalmente da soggetti disoccupati o incapienti). La decorrenza della misura scatterà dal mese di presentazione della domanda stessa, ma in ogni caso, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte tutte le singole mensilità arretrate a partire dal mese di luglio.

Assegno Unico figli: i requisiti

Per ottenere l’Assegno Unico “ponte” servirà rispettare anzitutto il requisito economico di un valore ISEE non superiore a 50.000 euro. Inoltre il richiedente deve essere:

cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;

cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Assegno Unico 2021: importi e tabelle ISEE

L’assegno sarà corrisposto mensilmente per ciascun figlio di minore età. L’importo spettante per ciascun figlio minore cambierà sia in base alla situazione economica attestata dall’ISEE che in base al numero dei figli; quindi in parole povere si avrà diritto a tanti singoli assegni mensili quanti sono i figli, ma al tempo stesso gli importi risulteranno decrescenti all’aumentare dell’ISEE.

Facciamo qualche esempio pratico in questa tabella non esaustiva che però può aiutare a capire meglio il meccanismo dell’Assegno in alcuni specifici casi (la tabella completa con tutte le fasce ISEE e i relativi importi spettanti.



Soglia ISEE Importo mensile per nuclei con al massimo due figli

Importo mensile per nuclei con almeno tre figli

Fino a 7.000 €

167,5 € a figlio 217,8 € a figlio

da 8.400 a 8.500 €

151,8 €

197,3 €

da 13.300 a 13.400 €

100,5 €

130,6 €

da 18.400 a 18.500 €

76,3 €

99,2 €

da 23.700 a 23.800 €

64,8 €

84,6 €

da 27.100 a 27.200 €

57,5 €

75,3 €

da 36.300 a 36.400 €

37,8 €

49,9 €



A chi spetta

Dal settimo mese di gravidanza al compimento del 18° anno. L'importo verrà ridotto ma erogato fino ai 21 anni del figlio/a a carico del nucleo familiare. L'assegno unico "universale" è al posto degli "assegni famigliari" di una volta.

è iscritto all’università;

è un tirocinante;

è iscritto a un corso professionale;

svolge il servizio civile;

svolge un lavoro a basso reddito.

Destinatari dell’assegno unico:

lavoratori autonomi;

disoccupati;

coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

titolari di pensione da lavoro autonomo;

nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’Anf

Requisiti:

pagare le tasse in Italia ed esservi residenti da almeno 2 anni;

essere cittadini italiani o di un Paese della Ue oppure essere titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca della durata almeno semestrale;

essere in possesso di un Isee inferiore a 50 mila euro annui;

non essere percettore degli assegni al nucleo familiare (il nuovo strumento si rivolge dunque solo a chi oggi è escluso da questo istituto).

L’assegno verrà erogato, con la stessa cifra, a entrambi i genitori in forma di credito d’imposta o come denaro. Se i genitori sono separati o divorziati l’assegno verrà erogato al genitore a cui è stato assegnato l’affidamento del figlio. Nel caso in cui il figlio sia maggiorenne potrà essere erogato direttamente a lui/lei. Questo bonus è cumulabile con il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza e anche con aiuti definiti dagli enti locali.

Come fare la domanda

La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: