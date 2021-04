Bonus cultura 500 euro: come richiederlo, cosa acquistare

Iniziano dal 1° aprile alle ore 12.00 le iscrizioni al Bonus Cultura per le ragazze e i ragazzi nati nel 2002. Si tratta di un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani. In particolare, il programma, destinato a chi ha compiuto 18 anni nel 2019, permette di ottenere 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Come richiederlo

Da giovedì 1° aprile 2021, alle ore 12.00, sarà possibile registrarsi sul sito www.18app.italia.it per poter richiedere il bonus previsto per tutti i nati nel 2002.

Per registrarsi sarà necessario essere in possesso dello Spid e si potrà farlo fino al 31 agosto 2021. Sarà possibile spendere il bonus entro il 28 febbraio 2022.

Cosa si può acquistare

biglietto per cinema (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card)

biglietto per concerti (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card);

biglietto per eventi culturali (biglietti d’ingresso a festival, fiere culturali e circhi);

libri (cartacei, audiolibri, ebook);

ingresso musei (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti);

musei, monumenti, parchi e aree archeologiche (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti);

ingresso spettacoli teatro e danza (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti);

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera.

musica (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on-line).

acquisto di abbonamenti a quotidiani, sia in formato cartaceo che digitale.

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto. Non è, tuttavia, possibile comprare più di una unità di uno stesso bene o servizio: non si possono quindi acquistare ad esempio più biglietti per uno stesso spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro.

Una volta ottenuto il credito sarà possibile spenderlo entro il 28 febbraio 2022.

Dove spendere i buoni

Per quanto riguarda i nuovi esercenti, che non avevano già partecipato alle precedenti edizioni, anche loro potranno registrarsi dal 1° aprile sul sito 18app.it. Quelli che già erano registrati potranno seguire le stesse modalità previste in precedenza.

