Servizio civile a Treviso: tutte le informazioni

Il Servizio Civile è un’opportunità per i giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti al momenti di presentazione della domanda) di dedicare un anno al servizio comunitario.

Permette ai giovani di fare un’esperienza in settori quali l’assistenza e la solidarietà sociale, la promozione culturale e la salvaguardia dell’ambiente, contribuendo alla crescita della comunità in cui si vive, ma anche alla propria crescita umana e professionale.

Le principali aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio civile sono:

ambiente

assistenza

educazione e promozione culturale

patrimonio artistico e culturale

protezione civile

Esistono diverse forme di Servizio Civile:

Servizio Civile Nazionale – promosso dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, ha durata di 12 mesi per 30 ore di servizio alla settimana; prevede un’indennità di servizio pari a 433,80 € al mese, ed è possibile svolgerlo anche all’estero.

I bandi di progettazione e selezione hanno cadenza annuale.

Per saperne di più: Dipartimento Nazionale per il Servizio Civile

Conosci la più grande rete di Servizio Civile del nostro territorio: Associazione Comuni della Marca Trevigiana

– promosso dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, ha durata di 12 mesi per 30 ore di servizio alla settimana; prevede un’indennità di servizio pari a 433,80 € al mese, ed è possibile svolgerlo anche all’estero. I bandi di progettazione e selezione hanno cadenza annuale. Per saperne di più: Dipartimento Nazionale per il Servizio Civile Conosci la più grande rete di Servizio Civile del nostro territorio: Associazione Comuni della Marca Trevigiana Servizio Civile Regionale – promosso dalla Regione Veneto, ha una durata che può variare dai 6 ai 12 mesi, per un impegno orario dalle 18 alle 30 ore settimanali. L’indennità di servizio è proporzionale al monte ore settimanale previsto dal singolo progetto: per 30 ore sarà di 433,80 € al mese.

I bandi di progettazione e selezione vengono emanati in base agli stanziamenti di bilancio della Regione Veneto, quindi non hanno una cadenza regolare.

Per saperne di più: Regione Veneto

CSV Treviso è partner dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana per la presentazione di progetti e accoglienza di giovani in servizio.

Un’altra forma di servizio incentivato: