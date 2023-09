Inps: sedi e indirizzi a Treviso e provincia

L'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) inizia a far parte delle nostre vite non appena ci affacciamo al mondo del lavoro. Il ruolo di questo istituto è fondamentale per garantire i lavoratori. Nato oltre 100 anni fa, con il tempo ha assunto un ruolo di crescente importanza fino a diventare il pilastro del sistema nazionale del welfare. Oggi l'INPS è uno tra gli enti previdenziali europei più grandi e complessi, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato. L’INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato.

Cosa fa l'INPS

L’INPS gestisce:

la liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità: Le pensioni sono prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con i contributi di lavoratori e aziende pubbliche e private; Le prestazioni assistenziali o “a sostegno del reddito” tutelano invece i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa e provvedono al pagamento di somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose.



Per alcune di queste prestazioni l’INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione.

la banca dati relativa al calcolo dell’ISE, utilizzato dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e per la maternità, e dell'ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate.

l’INPS ha anche compiti di vigilanza per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne.

Da quando ha acquisito le funzioni della gestione ex INPDAP, l’INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale per dipendenti e pensionati pubblici (per esempio prestiti, mutui, borse di studio, vacanze studio all’estero e ospitalità in case albergo per anziani).

INPS Treviso

Sede Provinciale

Viale Trento e Trieste, 6

31100 - Treviso

Tel. 0422 5811

Contact Center 803164

web: www.inps.it

Mail

Direzione.treviso@inps.it

direzione.provinciale.treviso@postacert.inps.gov.it

La sede Inps di TREVISO segue i seguenti orari:

Lunedì: 08:30 - 12:30

Martedì: 08:30 - 12:30

Mercoledì: 08:30 - 12:30

Giovedì: 08:30 - 12:30

Venerdì: 08:30 - 12:30

Sabato: -

Domenica: -

Indirizzo:VIALE TRENTO E TRIESTE 6 31100 TREVISO (TV)

La sede sarà chiusa al pubblico per la ricorrenza del santo Patrono: S. LIBERALE il giorno 27 / 04

Il responsabile U.R.P. è: SILVIA GAZZARI E-Mail: URP.Treviso@inps.it

Cambio reperibilità durante malattia a mezzo telefono: 04221912471/ Fax : oppure via e-mail all'indirizzo: MedicoLegale.treviso@inps.it