I siti Internet per cercare lavoro a Treviso e provincia

Si continua a dire che in Italia il mezzo più usato per trovare lavoro è la conoscenza diretta del datore di lavoro o una buona “raccomandazione”, pare che ora non sia più così, su internet ormai sono tantissimi i portali in cui trovare lavoro con offerte più o meno valide e più o meno reali.

La ricerca va fatta nei siti giusti ed è bene rispondere con un curriculum ad hoc.

Per addentrarsi nel mondo della ricerca del lavoro dei nostri sogni bisogna sapere cosa si vuole, sapere qual è la posizione che si sta ricercando, se si vuole optare per uno stage, un full time, un part time, avere chiaro qual'è il proprio settore di interesse, in che città si vorrebbe lavorare e se si è disposti a spostarsi all'interno della regione o trasferirsi. Una volta chiari i propri obiettivi si possono sfruttare le infinite risorse che il web ci offre per la ricerca del lavoro. Esistono, infatti, numerosi siti internet e social media dedicati esclusivamente alla ricerca del lavoro per facilitare l'inserimento di chi cerca un'occupazione e soddisfare, allo stesso tempo, le esigenze delle aziende che hanno posizioni vacanti da coprire.

Come appurare la serietà dei siti per la ricerca di lavoro?

Online ci sono tantissimi siti e piattaforme che ti possono essere utili nella ricerca di una professione. Il rischio è quello di affidarsi a siti poco seri o non molto efficaci, con una perdita di tempo di energie senza avere alcun risultato. Come faccio a sapere se posso fidarmi di un sito per la ricerca di lavoro? Ebbene, devi fare attenzione a tanti piccoli particolari.

Prima di tutto osserva il calibro e l’importanza delle aziende che pubblicano i loro annunci su tali siti. Le imprese serie investono tempo e denaro per la ricerca di personale anche attraverso le piattaforme specializzate.

Altro aspetto a cui dovrai prestare attenzione, consiste negli annunci stessi. Questi devono essere sempre aggiornati, cambiare giorno dopo giorno, aumentare nel tempo.

Cerco lavoro: di che materiale ho bisogno?

Di cosa abbiamo bisogno, dunque, per trovare lavoro online a Venezia e provincia? Uno dei documenti che i siti internet dedicati al lavoro richiedono è senza dubbio il CV. Prima di tutto ed è bene avere già pronta una foto professionale da mandare al datore di lavoro. E studiare bene come comportarsi in un eventuale colloquio.

In quali siti si trova lavoro?

I siti a nostra disposizione per la ricerca del lavoro sono numerosi. Come funzionano? Semplice, basta entrare nel sito e fare una scrematura delle offerte di lavoro inserendo filtri che permettono di trovare l'esatta posizione lavorativa che si sta cercando nella città in cui la si vorrebbe trovare e la tipologia di contratto che si desidera avere. È fondamentale sapere il nome specifico della posizione che si sta cercando, soprattutto per chi è alle prime armi (account manager, commerciale, educatore, addetto alla sicurezza, P.R., contabile ecc.) perché è proprio inserendo questo titolo che si potrà fare una ricerca mirata per ottenere risultati il più vicini possibile ai propri obiettivi professionali.

Ecco i migliori siti per cercare lavoro a Treviso e dintorni:

INDEED E' un motore di ricerca molto curato e con tante offerte, fornisce tramite la ricerca interna (per zona, tipologia, giorno di inserimento) una serie di annunci su cui è possibile cliccare per vedere tutti i dettagli. Indeed offre inoltre la possibilità di pubblicare il proprio curriculum vitae e poter fare una ricerca di candidarti tramite CV. https://it.indeed.com/

SUBITO Come i precedenti, con qualche differenza in home page, su subito.it annunci lavoro si gioca tutto sulla localizzazione degli annunci. https://www.subito.it/annunci-italia/vendita/offerte-lavoro/

JOBRAPIDO E' un motore di ricerca lavoro, quindi il suo utilizzo è molto simile a quello di Google. Solo che i suoi risultati sono dati esclusivamente da offerte di lavoro. Quindi cliccando sugli annunci trovati l’utente viene reiderizzato direttamente alla fonte dell’annuncio di lavoro, al quale potrà candidarsi.https://www.jobrapido.it/

CAREERJET Qui gli annunci sono suddivisi in una directory in base alla categoria di appartenza. C’è una ulteriore suddivisione da cui partire potendo scegliere fra lavoro per industria o settore e poi lavoro per luogo. E’ inoltre possibile selezionare Careerjet nel mondo per scegliere un altro paese in cui cercare offerte di lavoro praticamente in tutto il mondo. https://www.careerjet.it/

INFOJOBS è una società di recruitment online, forse la più famosa; a differenza dei motori di ricerca lavoro, è una vera e propria agenzia di lavoro on-line. Gli utenti sono costituiti da agenzie interinali, agenzie del lavoro e aziende, che pubblicano i propri annunci, e i candidati che possono rispondere loro con un solo click, previa registrazione al sito comprensiva di pubblicazione del proprio curriculum. Quindi l’incontro fra domanda e offerta avviene all’interno del portale stesso. https://www.infojobs.it/

MONSTER E' una società di recruiting on line internazionale con oltre 72 milioni di CV presenti nel database centrale. Il suo funzionamento è pressochè simile a Infojobs per cui la domanda e l’offerta di lavoro avvengono sul portale stesso. https://www.monster.it/

TROVOLAVORO E' il portale di recruiting on-line del Corriere della Sera per intenderci, e sembra funzionare bene per l’Italia.

La garanzia di serietà è data proprio dal suo gruppo di appartenenza! https://lavoro.corriere.it/

MIOJOB Qui è La Repubblica a gestire tutto. La pagina in questo caso è molto completa e utile da seguire anche per le news e le guide che vengono pubblicati. Si tratta di approfondimenti tematici che possono aiutare a comprendere meglio le dinamiche del complesso mondo del lavoro. https://miojob.repubblica.it/

KIJIJI E’ uno dei più famosi siti di annunci generici e fra le sue categorie troviamo un’ottima bacheca di annunci di lavoro, divisi per regione. Il portale fa capo al gruppo eBay. https://www.kijiji.it/offerte-di-lavoro/offerta/

BAKECA E' nato prima di kijiji e la concorrenza fra i due è fortissima, di recente ha avuto un buon restyling che lo ha reso molto più fruibile. Buona la parte relativa agli annunci di lavoro con molte offerte per non specializzati. https://www.bakeca.it/annunci/lavoro/

Trovare lavoro sui social

Da non sottovalutare il ruolo dei social media nella ricerca del lavoro, oggi, sempre più utili per trovare offerte di lavoro in linea con le proprie esigenze. Il nostro consiglio è quello di iscriversi ai gruppi Facebook dedicati al settore lavorativo di proprio interesse o mettere like alle pagine ufficiali delle aziende per le quali si vorrebbe lavorare tenendo sempre d'occhio i post.

Una nota specifica va fatta per LinkedIn, la piattaforma online che ha come fine proprio quello di creare un network di contatti professionali e farsi conoscere inserendo un proprio profilo dedicato esclusivamente alla propria formazione e alle proprie esperienze nel mondo del lavoro. Non è solo un modo per farsi conoscere ma anche uno strumento molto prezioso per cercare lavoro non solo in Italia ma anche all'estero grazie alla sezione dedicata alla ricerca del lavoro.