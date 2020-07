Distributori a Treviso e provincia dove fare il pieno di metano e gpl: la mappa

L'auto dotata di un impianto a Gpl o metano è una scelta vincente dal punto di vista del risparmio economico, ma non sono molti i distributori e diventa fondamentale conoscere i punti di rifornimento in modo da calcolare le distanze giuste. Una vettura con l'impianto gpl o metano ha notevoli vantaggi rispetto ad una diesel o a benzina.

È inoltre possibile la conversione della propria auto da benzina a Gpl, con costi medi una tantum relativamente contenuti connessi alla sola installazione dell’impianto. A livello nazionale, inoltre, le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a Gpl o gas metano sono soggetti ad una riduzione del 75% della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Gpl e metano, le differenze

Gpl e metano, però, non sono la stessa cosa. Gpl vuol dire "gas di petrolio liquefatti", in poche parole si tratta di una miscela di idrocarburi alzalini a basso peso molecolare, composta principalmente da propano e butano. Il gpl è economico, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa. Il metano, invece, è un gas volatile estratto da pozzi naturali che rilascia una minima quantità di gas serra e può essere utilizzato come carburante senza bisogno di raffinazione. Gpl il Veneto è la prima regione italiana per distributori

I Distributori a Treviso e provincia

TREVISO METANO

6 postazioni per la ricarica di gas metano per auto

Interscambio bombole

Area d’attesa attrezzata con tavolo e sedie; giornali a disposizione distributore di acqua e bevande calde; toilette

Pagamento anche con bancomat e carte di credito

Emissione immediata di fattura elettronica

Orari d’apertura pensati anche per chi desidera fare rifornimento prima o dopo l’orario di lavoro

lunedì – sabato 6.10–20.50

domenica e festivi 6.10-12.50

Chiuso Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto

Telefono 0422 300226 - Via Bibano, 17 – Treviso

SUSEGANA

4 postazioni per la ricarica di gas metano

2 postazioni per la ricarica di GPL

Pagamento anche con bancomat e carte di credito

Emissione immediata di fattura elettronica

Interscambio bombole

Riqualifica bombole CNG4

Officina meccanica con personale esperto per l’installazione e la riparazione di impianti a gas

distributore di caffè e bevande; toilette

METANO / GPL Via Barriera, 26 – Susegana TV - tel. 0438450430

Orari:

lunedì – sabato 7.00–20.00

domenica e festivi 7.00-12.30

SAN VENDEMIANO

Distributore di benzina, diesel, metano, GPL

4 postazioni per la ricarica di gas metano

2 postazioni per la ricarica di GPL

Pagamento anche con bancomat e carte di credito

Emissione immediata di fattura elettronica

Vicinissimo al casello autostradale di Conegliano

Toilette

METANO / GPL / DIESEL / BENZINA Via Mare, 54 – San Vendemiano TV - tel. 335 7029964

Orari:

lunedì – sabato 7.30-19.30

domenica e festivi 8.00-12.00

Distributori GPL

GPL - Mogliano Veneto (TV)

Indirizzo: Via Casale sul Sile

GPL Metano - Vedelago (TV)

Indirizzo: Via Nazionale, 99

Telefono: 0423.700083

Compagnia: Shell

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.00

GPL - Cessalto (TV)

Indirizzo: Via Dante Alighieri, 22

Metano - Vittorio Veneto (TV)

Indirizzo: Via Sant' Antonio da Padova, 100

Metano - Resana (TV)

Indirizzo: Via Piagnon, 9

Telefono: 0423.480561

Compagnia:

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.30 festivo: 8.00/11.50

Metano - Caerano di San Marco (TV)

Indirizzo: Via Cadore, 25

GPL - Vittorio Veneto (TV)

Indirizzo: Via Negrisiola, 11

Telefono: 0438.556815

Compagnia: Api

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.30

Metano - Susegana (TV)

Indirizzo: Via Barriera, 26

Telefono: 0438.450430

Compagnia:

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Ormelle (TV)

Indirizzo: Via Negrisia, 24

GPL - Mareno di Piave (TV)

Indirizzo: Via Conti Agosti, 104/b

GPL - Volpago del Montello (TV)

Indirizzo: Via Feltrina Sud, 10

GPL - Pieve di Soligo (TV)

Indirizzo: Via Verizzo, 116

Telefono: 0438.841805

Compagnia: IP

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Godega di Sant'Urbano (TV)

Indirizzo: Via Levada

GPL - Chiarano (TV)

Indirizzo: Via Roma, 92

GPL - San Polo di Piave (TV)

Indirizzo: Via Ormelle, 44

GPL - Preganziol (TV)

Indirizzo: Via Terraglio, 179

Telefono: 0422.380906

Compagnia: Total

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.00

GPL - Treviso (TV)

Indirizzo: Via Livenza, 1

GPL - Fontanelle (TV)

Indirizzo: Via Vallonto

GPL - Resana (TV)

Indirizzo: Via Trieste, 99/c

GPL - Quinto di Treviso (TV)

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi, 51/a

GPL - San Biagio di Callalta (TV)

Indirizzo: Via Postumia Ovest, 65

GPL - Motta di Livenza (TV)

Indirizzo: Viale Aldo Moro, 30

Telefono: 0422.863057

Compagnia: Total

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Mansuè (TV)

Indirizzo: Via Oderzo, 36

Telefono: 0422.741114

Compagnia: Shell

GPL - Trevignano (TV)

Indirizzo: Via Montebelluna, 38

GPL - San Fior (TV)

Indirizzo: Via Nazionale, 1

Metano - Mansuè (TV)

Indirizzo: Via Portobuffolè

GPL - Codognè (TV)

Indirizzo: Via Cadore Mare, 6/a

Telefono: 0438.795737

Compagnia: OMV

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.30

GPL - Oderzo (TV)

Indirizzo: Via Postumia di Fratta

Telefono: 0422.718378

Compagnia: Agip/Socogas

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.30

GPL - Follina (TV)

Indirizzo: Via Castelletto, 2

Telefono: 0438.980307

Compagnia: Agip

Orario 7.30-12.30 / 14.

GPL - Silea (TV)

Indirizzo: Via Treviso Mare

Telefono: 0422.94542

Compagnia: Shell

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Istrana (TV)

Indirizzo: Via Postioma, 19/a

Telefono: 0422.832506

Compagnia:

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Cappella Maggiore (TV)

Indirizzo: Via Anzano, 192

Telefono: 0438.57320

Compagnia: Agip

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.00 sabato: sempre aperto

GPL - Riese Pio X (TV)

Indirizzo: Via John Kennedy, 107

Telefono: 0423.496320

Compagnia: IP

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Oderzo (TV)

Indirizzo: Via Concordia, 24

Telefono: 0422.816073

Compagnia: Shell

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Nervesa della Battaglia (TV)

Indirizzo: Via della Vittoria, 40

Telefono: 0422.725172

Compagnia: Total

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Treviso (TV)

Indirizzo: Viale della Repubblica, 121

Telefono: 0422.235655

Compagnia: Dina Gas/OMV

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.30

GPL - Godega di Sant'Urbano (TV)

Indirizzo: Via Nazionale, 37/a

Telefono:

Compagnia:

GPL - Colle Umberto (TV)

Indirizzo: Via Boschetta, 20

Telefono: 0438.39034

Compagnia: Tamoil

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL Metano - Oderzo (TV)

Indirizzo: Viale Postumia secondo tronco, 28

Telefono: 0422.712596

Compagnia:

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Villorba (TV)

Indirizzo: Via delle Cave, 2

Telefono: 0422.304054

Compagnia:

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.30

GPL - Casale sul Sile (TV)

Indirizzo: Via San Michele, 62

Telefono: 0422.788492

Compagnia: Erg

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Volpago del Montello (TV)

Indirizzo: Via Jacopo Gasparini, 75

Telefono: 0423.670416

Compagnia: Erg

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Conegliano (TV)

Indirizzo: Viale Venezia, 105

Telefono: 0438.455672

Compagnia: OMV

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Carbonera (TV)

Indirizzo: Via Postumia, 27

Telefono:

Compagnia:

GPL - Trevignano (TV)

Indirizzo: Via Roma, 70

Telefono:

Compagnia:

GPL - Portobuffolè (TV)

Indirizzo: Via Ponte Maron, 1

Telefono: 0422.850074

Compagnia: Lampogas

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Castelfranco Veneto (TV)

Indirizzo: Via Brenta, 132

Telefono: 0423.494212

Compagnia: Esso

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Cavaso del Tomba (TV)

Indirizzo: Via Valcavasia, 76

Telefono: 0423.562556

Compagnia: Esso

Orario 7.30-12.30 /15.00-19.30

Metano - Treviso (TV)

Indirizzo: Via Bibano, 17

Telefono: 0422.300226

Compagnia:

Orario 6-20.50 festivo: 6-12.50

GPL - San Zenone degli Ezzelini (TV)

Indirizzo: Via Beltramini, 1

GPL - Treviso (TV)

Indirizzo: Via Cattaneo, 40

Telefono: 0422.431470

Compagnia: Tanzi Petroli

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.30

GPL - Casale sul Sile (TV)

Indirizzo: Via Schiavonia Conscio

GPL - Montebelluna (TV)

Indirizzo: Via Feltrina Nord, 129

GPL Metano - Refrontolo (TV)

Indirizzo: Via Crevada, 32/c

GPL - Paese (TV)

Indirizzo: Via Castellana

GPL Metano - Vazzola (TV)

Indirizzo: Via Piave

GPL - Vittorio Veneto (TV)

Indirizzo: Viale del Cansiglio, 14

Telefono: 0438.53731

Compagnia: Shell

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - San Fior (TV)

Indirizzo: Via Andrea Palladio, 20

Metano - Treviso (TV)

Indirizzo: Via Adige, 3

Telefono: 0422.321510

Compagnia: Total

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.00

GPL - Villorba (TV)

Indirizzo: Via Postioma

Telefono: 0422.919953

Compagnia: Agip

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Treviso (TV)

Indirizzo: Via Adige, 2

Telefono: 0422.321909

Compagnia: Total

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.00

GPL - Giavera del Montello (TV)

Indirizzo: Via Schiavonesca, 224

Telefono: 0422.775454

Compagnia: Shell/Socogas

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL Metano - San Vendemiano (TV)

Indirizzo: Via Mare, 54

GPL - Oderzo (TV)

Indirizzo: Via Serenissima

GPL - Casier (TV)

Indirizzo: Viale delle Industrie, 137

Telefono:

Compagnia:

GPL - San Biagio di Callalta (TV)

Indirizzo: Via Agozzo, 43/c

Telefono:

Compagnia:

GPL Metano - Monastier di Treviso (TV)

Indirizzo: Via Lombardia, 1

Telefono: 0422.798702

Compagnia: Tamoil

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL - Fontanelle (TV)

Indirizzo: Via Roma, 513

Telefono:

Compagnia:

GPL - Morgano (TV)

Indirizzo: Via Settimo, 45/b

Telefono:

Compagnia:

Metano - S. Vendemiano (TV)

Indirizzo: s.p. Cadore-Mare, 54

Telefono: 0438.400364

Compagnia:

Orario 7.30-12.30 / 14.00-20.00

segnalato come non piu attivo

GPL - Valdobbiadene (TV)

Indirizzo: Via Erizzo, 241

Telefono:

Compagnia:

GPL - Maser (TV)

Indirizzo: Via Marosticana, 14

Telefono: 0423.923103

Compagnia: Esso

Orario 7.30-12.30 / 15.00-19.30

GPL Metano - Mogliano Veneto (TV)

Indirizzo: Via Don Gottardi, 19

Telefono: 041.5902406

Compagnia: Esso

Orario 7.30-12.30 / 14.30-19.00

GPL - Castelfranco Veneto (TV)

Indirizzo: Via Circonvallazione Est

GPL - Caerano di San Marco (TV)

Indirizzo: Via Cadore, 13