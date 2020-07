Cerchi parcheggio a Treviso? Ecco le aree di sosta gratuite e non più vicine al centro

Sono tantissimi ma non basterebbero mai. Stiamo parlando dei posti auto in centro città. Se dentro le mura non mancano gli stalli blu a pagamento - sono ben 3 mila - i cittadini e i turisti cercano sempre di più rifugio tra le quattro righe bianche gratuite, anche a costo di fare qualche passo in più per raggiungere la zona pedonale in centro storico.

Probabilmente il più noto parcheggio proprio a ridosso delle mura cinquecentesche è l'area dell'ex pattinodromo con 326 posti che si trova nella zona nord ti Treviso, e che rimarrà al momento gratuito prima della nota "rivoluzione" prevista negli anni futuri. Nella zona a nord-est invece troviamo l'ampio parcheggio dello stadio Tenni. Da qui basterà attraversare il Put per trovarsi in pochi minuti in borgo Cavalli e poi in zona pedonale verso Sant'Agostino. Spostandoci invece in piena zona est di Treviso troviamo il Prato Fiera. E' situato in una zona della Città più esterna ma permette con facilità di trovare un'infinità di posti - ad esclusione del periodo di settembre occupato delle Fiere di San Luca - ma con una breve passeggiata lungo la Restera e il Fiume Sile si raggiunge il centro storico.

Nella zona sud invece il parcheggio adiacente alla Chiesa Votiva è il posto giusto per i pendolari della stazione, con circa 200 posti auto. Torniamo per un momento nella zona nord, poco distante dall'ex pattinodromo, e a due minuti dalle mura la zona Ex Acquedotto Comunale in via Lanceri di Novara ospita una buona quantità di parcheggi, che comprende anche quelli davanti al sagrato della Chiesa del Sacro Cuore. Altra zona "calda" dei parcheggi bianchi è in via Monterumici, piccola laterale di viale Montegrappa, con un discreto parcheggio sempre aperto. Rimanendo sempre in viale Montegrappa si può facilmente raggiungere anche il park del teatro Eden, che da accesso alla ex caserma Piave.

Nel centro storico di Treviso (all'interno delle Mura) la sosta negli stalli delimitati in blu è a pagamento.

Giorni e Orari

La sosta è a pagamento nei giorni feriali (dal Lunedì al Sabato).dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Tariffe

Zona A1 : 2 € l’ora

Piazza Duomo, Piazza Pio X, Piazza Vittoria

: 2 € l’ora Piazza Duomo, Piazza Pio X, Piazza Vittoria Zona A2 : 1,60 € l’ora

Centro storico

: 1,60 € l’ora Centro storico Zona B: 1 € l’ora

Tutti gli altri parcheggi blu

trova il parcheggio con l'app trevimove

PARK FREE TRA PIAZZE E "PRATI"

Il centro di Treviso è una Zona a Traffico Limitato (ZTL) e quindi viene monitorata da telecamere che controllano gli accessi: attenzione perchè se non si è in possesso del permesso per accedervi si rischia una multa.



Se arrivate a Treviso in macchina, e non siete clienti di alberghi o portatori Handicap, potete parcheggiare su strada oppure usufruire dei numerosi parcheggi pubblici esistenti.

La sosta su strada a Treviso nelle aree centrali è di norma a pagamento (delimitati da strisce blu), nei giorni feriali (dal Lunedì al Sabato) dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 con tariffa ordinaria che varia da un minimo di 1,00 €/h ad un massimo di 2,00 €/h nelle aree più prossime alla ZTL.

Parcheggiare su strada a Treviso non è comunque difficile (attenti al rischio di entrare per sbaglio in ZTL nei percorsi di ricerca sosta), esistano però alcune aree di sosta subito esterni alla ZTL dove spesso è facile trovare posto.

Parcheggio Treviso Piazza della Vittoria

Posto a Sud-Est della ZTL, non propriamente economica, troviamo il parcheggio di Piazza della Vittoria (vedi posizione sulla google maps) che presenta un'offerta complessiva di 60 posti ed è gestito dalla società privata Apcoa.

Il parcheggio non è custodito.

E' dotato di un posto riservato per disabili.

Non è indicato un limite di altezza e pertanto è consentito l'accesso con camper.

Costo della sosta

La tariffa è 2,00 €/h con tariffa massima giornaliera non prevista.

La sosta è a pagamento nei giorni feriali (dal Lunedì al Sabato).dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno .



E' consigliato per:

Raggiungere la Piazza dei Signori: Pedonale 6 minuti

Andare nell'Isola della Pescheria: Pedonale 9 minuti

Visitare il Duomo di Treviso: Pedonale 7 minuti

Passeggiare in Via Calmaggiore: Pedonale 6 minuti

E' localizzato strategicamente rispetto a tutte le destinazioni di Treviso Centro.

Si consiglia di accedere ai vari luoghi di interesse pedonalmente: Treviso infatti non è una città particolarmente grande ma ricca di ZTL controllate con telecamere.

Parcheggio Treviso Cantarane

Leggermente più decentrato, ma più economico del precedente, posto a Est della ZTL, segnaliamo il parcheggio Cantarane (vedi posizione sulla google maps) regolato con sbarra d'ingresso da 150 posti.

Il parcheggio è attualmente sede di lavori e dovrebbe riaprire entro l'autunno del 2019.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano parcheggi riservati disabili all'interno della struttura.

Non è indicato un limite di altezza e pertanto è consentito l'accesso con camper.

Costo della sosta

La tariffa è 1,00 €/h con tariffa massima giornaliera non prevista.

Il parcheggio è gratuito nei giorni festivi.

Come si accede al parcheggio di Treviso Cantarane

Accesso da Via L. Pastro.

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno .

E' consigliato per:

Raggiungere la Piazza dei Signori: Pedonale 8 minuti

Andare nell'Isola della Pescheria: Pedonale 12 minuti

Visitare il Duomo di Treviso: Pedonale 5 minuti

Passeggiare in Via Calmaggiore: Pedonale 7 minuti

E' localizzato strategicamente rispetto a tutte le destinazioni di Treviso Centro.

Parcheggio Treviso ex pattinodromo

Gratuito e pertanto utilizzatissimo, relativamente vicino al centro storico, posto a nord della ZTL, troviamo parcheggio ex Pattinodromo (vedi posizione sulla google maps) da 440 posti.

Il parcheggio potrebbe essere attualmente sede di lavori e quindi non disponibile.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano parcheggi riservati disabili all'interno della struttura.

Non è indicato un limite di altezza e pertanto è consentito l'accesso con camper.

Costo della sosta: la sosta è gratuita

Come si accede al parcheggio di Treviso ex pattinodromo

Accesso da Via Fratelli Cairoli 153.

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno .

E' consigliato per:

Raggiungere la Piazza dei Signori: Pedonale 9 minuti

Andare nell'Isola della Pescheria: Pedonale 10 minuti

Visitare il Duomo di Treviso: Pedonale 8 minuti

Passeggiare in Via Calmaggiore: Pedonale 8 minuti

E' localizzato strategicamente rispetto a tutte le destinazioni di Treviso Centro.

Parcheggio Treviso Viale Burchiellati

Sempre a nord della ZTL, sempre prossimo al centro storico, regolato a parchimetro si consiglia il parcheggio di Piazzale Burchiellati (vedi su google maps) da 180 posti gestito dalla società privata Apcoa.

Il parcheggio non è custodito.

E' dotato di un posto riservato per disabili.

Non è indicato un limite di altezza e pertanto è consentito l'accesso con camper.

Costo della sosta

La tariffa è 1,00 €/h con tariffa massima giornaliera non prevista.

Come si accede al parcheggio di Treviso Viale Burchiellati

Accesso da Via Burchiellati.

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno .

E' consigliato per:

Raggiungere la Piazza dei Signori: Pedonale 8 minuti

Andare nell'Isola della Pescheria: Pedonale 6 minuti

Visitare il Duomo di Treviso: Pedonale 9 minuti

Passeggiare in Via Calmaggiore: Pedonale 8 minuti

E' localizzato strategicamente rispetto a tutte le destinazioni di Treviso Centro.

Parcheggio Treviso Piazza Duomo

Se invece cercate un parcheggio vicinissimo al centro storico rischiando di non trovare posto, non economico, il parcheggio di Piazza Duomo (vedi su google maps) è quello che fa per voi; presenta una capacità complessiva da 75 posti e gestito dalla società privata Apcoa.

Il parcheggio non è custodito.

Non risultano parcheggi riservati disabili all'interno della struttura.

Non è indicato un limite di altezza e pertanto è consentito l'accesso con camper.

Costo della sosta

La tariffa è 2,00 €/h con tariffa massima giornaliera non prevista.

Come si accede al parcheggio di Treviso Piazza Duomo

Accesso da Piazza Duomo.

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno .

E' consigliato per:

Raggiungere la Piazza dei Signori: Pedonale 4 minuti

Andare nell'Isola della Pescheria: Pedonale 7 minuti

Visitare il Duomo di Treviso: Pedonale 1 minuti

Passeggiare in Via Calmaggiore: Pedonale 3 minuti

E' localizzato strategicamente rispetto a tutte le destinazioni di Treviso Centro.

Parcheggio Treviso Dal Negro

Più decentrato rispetto ai precedenti, decisamente non economico, si segnala infine il parcheggio Del Negro (vedi su google maps) da 650 posti e gestito dalla società privata Apcoa.

Il parcheggio non è custodito.

E' dotato di posti riservati per disabili comodamente raggiungibili tramite ascensori lungo un percorso appositamente studiato per i diversamente abili.

Non è indicato un limite di altezza e pertanto è consentito l'accesso con camper.

Costo della sosta

La tariffa è 2,10 €/h con tariffa massima giornaliera 7,00 €.

Come si accede al parcheggio di Treviso Dal Negro

Accesso da Via Sebastiano Venier, 53.

vedi posizione sulla google maps

Orari parcheggio

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno .

E' consigliato per:

Raggiungere la Piazza dei Signori: Pedonale 10 minuti

Andare nell'Isola della Pescheria: Pedonale 9 minuti

Visitare il Duomo di Treviso: Pedonale 14 minuti

Passeggiare in Via Calmaggiore: Pedonale 11 minuti

Non è vicinissimo al centro ma si consiglia di accedere ai vari luoghi di interesse pedonalmente: Treviso infatti non è una città particolarmente grande ma ricca di ZTL controllate con telecamere.

LE VIE PIU' NASCOSTE

Non mancano anche le vie più "segrete" a pochi metri dal centro dove parcheggiare gratuitamente. Nella zona zud Via Dandolo, via Manzato, via Saccardo e Via San Zeno permettono un facile accesso alla stazione e da li a tutto il centro storico. Nella zona nord invece, non distante dall'ex acquedotto, attraversando viale Luzzatti ci sono vie come via Bortolan, via Carrer, o via Massimo D'Azeglio con qualche posteggio auto bianco segnalato. Infine alcune laterali "segrete" di via Montello, come via Tofane, via Baracca e via Nervesa della Battaglia "nascondono" spesso qualche parcheggio libero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ALTERNATIVA A PAGAMENTO FUORI MURA

Una valida alternativa al parcheggio a pagamento nel centro della città ci sono i parcheggi sotterranei e multipiano fuori mura. In zona sud Est il parcheggio Dal Negro, con i suoi 7 piani offre ben 650 posti auto. Da qui si attraversa il Sile e in pochi passi si raggiunge ponte Dante e la zona universitaria. Sotto la nuova piazza delle Istituzioni troviamo il parcheggio sotterraneo Appiani che permette di raggiungere in un minuto porta Santi Quaranta e poi Borgo Cavour. Se proprio non dovessero bastarvi tutti questi parcheggi, vi ricordiamo anche il Park della Stazione Ferroviaria, raggiungibile dal Put prima di oltrepassare piazzale Duca D'Aosta.