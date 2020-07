Multe: elenco delle tabaccherie in cui è possibile pagarle a Treviso

Prendere una multa è una scocciatura, ancora più è effettuare il pagamento. Per evitare di perdere tempo con file all'Ufficio Postale può essere una buona strategia recarsi da un tabacchino abilitato. Il servizio di "pagamento facilitato" consente al cittadino, al quale sia stata elevata dalla Polizia Locale o dagli Accertatori del traffico una contravvenzione per violazione al Codice della Strada, di pagare la sanzione presso una qualsiasi tabaccheria - ricevitoria del Lotto che sia punto autorizzato LIS (Lottomatica Italia Servizi) e che come tale esponga la vetrofania.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando la schedina lasciata sul parabrezza dell'auto insieme all'avviso di accertamento della violazione o in distribuzione presso il punto autorizzato; in mancanza il gestore della Ricevitoria può digitare i dati della violazione direttamente sul terminale.

Se il pagamento arriva entro i primi cinque giorni dalla notifica del verbale, si ottiene uno sconto del 30% (a condizione però che l’infrazione commessa non comporti la decurtazione dei punti della patente).

Se il saldo della multa avviene dopo i 60 giorni dalla notifica del verbale, sfuma automaticamente la possibilità di pagare la contravvenzione in misura ridotta e scattano ulteriori sanzioni per il ritardo.

Fortunatamente nella maggior parte dei casi il cittadino può vedere dove si può pagare la multa sul verbale stesso; ma è importante sapere che esistono comunque diverse opzioni. Puoi pagare una multa:

presso le tabaccherie/ricevitorie del lotto convenzionate, ossia quelle che espongono l’apposito logo all’esterno;

presso le ricevitorie Sisal convenzionate;

presso gli uffici postali o in banca;

presso gli uffici del corpo di polizia municipale del Comune che ha elevato la contravvenzione;

tramite bonifico bancario online.

La multa può essere pagata:

in contanti

tramite bancomat o carta di credito

con bonifico bancario o postale.

Il metodo più semplice per il pagamento di una multa resta comunque quello di recarsi in una tabaccheria che sia anche una ricevitoria convenzionata Lottomatica Italia Servizi (Lis), al cui esterno si trova esposto il relativo logo.

Come pagare la multa a Treviso

Quando il cittadino si reca presso una della tabaccherie convenzionate, il gestore può effettuare il pagamento:

tramite la lettura ottica di un codice a barre apposto sul bollettino di pagamento inviato insieme al verbale. Questa modalità, totalmente gratuita sia per il Comune che per il cittadino, riduce ulteriormente le possibilità di errore da parte del gestore del punto Lis nel momento della trascrizione (assicura la verifica in tempo reale della validità del codice e la sua corrispondenza univoca al bollettino da pagare). Con la lettura ottica del codice a barre inoltre, si riducono, per il cittadino, i tempi di attesa e i possibili errori di digitazione presso le ricevitorie abilitate;

oppure digitando direttamente sul terminale i dati della violazione riportati nel verbale, i quali più dettagliatamente consistono: nella targa del veicolo; nel codice Istat del Comune; nel numero identificativo dell’avviso nell’importo della multa; nella data di rilevazione della violazione; nella data di notifica del verbale.



Il pagamento può essere effettuato in contanti oppure con le carte prepagate presso le tabaccherie Lottomatica. L’importo massimo consentito è di € 1.500. Una volta effettuato il pagamento, ti verrà rilasciata una ricevuta in carta filigranata antifalsificazione, sulla quale sono riportati gli estremi dell’avviso. Tale ricevuta certifica l’avvenuto versamento e va conservata per 5 anni. Il servizio è attivo tutti i giorni sia la mattina sia il pomeriggio. Tuttavia ci sono delle commissioni da pagare: è previsto infatti il versamento di circa € 2 a titolo di corrispettivo aggiuntivo.

Seguendo lo stesso metodo è possibile pagare una multa anche presso le ricevitorie Sisal che espongono l’apposito logo.

Tabaccherie abilitate al pagamento delle multe a Treviso

Le contravvenzioni possono essere pagate anche con altre modalità.

Possono essere regolate

attraverso gli sportelli Unicredit SpA;

con bonifico bancario su c/c a Unicredit SpA, p.tta Aldo Moro, 2 - Treviso, intestato a: Comune di Treviso - codice IBAN: IT 39 W 02008 12011 000010121816;

attraverso bollettino di c/c postale n. 150318 intestato a Comune di Treviso, citando la causale del versamento, la data ed il numero del verbale ed il numero di targa del veicolo o del contrassegno d'identificazione del ciclomotore; per evitare disguidi nelle registrazioni dei pagamenti si raccomanda di usare uno dei bollettini ccp allegati al verbale.

attraverso Lottomatica, presso le tabaccherie/ricevitorie del lotto aderenti al servizio di tutto il territorio nazionale.

Se è stato rilasciato il preavviso, il trasgressore ha 5 giorni di tempo per pagare dalla data d'accertamento.

Se è stato rilasciato il verbale di contestazione, immediato o notificato, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per pagare, dalla data di contestazione o dalla data di notifica del verbale.



Comune di Treviso

A coloro che devono versare somme dovute al Comune a qualsiasi titolo:

corrispettivo per l'utilizzo di un servizio comunale (mense scolastiche, impianti sportivi, sale comunali, illuminazione pubblica, prestito interbibliotecario, etc.)

spese per un certificato e/o documento (certificati anagrafici e di stato civile, certificato di destinazione urbanistica)

spese relative a un procedimento che richiede il versamento di una somma di denaro (es: diritti di segreteria, rimborso spese tecniche, rimborso visura atti, oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, condono edilizio)

tasse e tributi comunali

sanzioni codice della strada, verbali notificati e avvisi bonari relativi alla loro riscossione

Come fare

L'utente può versare a favore del Comune di Treviso con le seguenti modalità: ­

PagoPa presso gli sportelli delle banche, gli uffici postali, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5

PagoPa tramite home banking, carte di credito, debito o prepagate, PayPal e bonifico

PagoPa tramite il PORTALE DEI PAGAMENTI DEL CITTADINO E DELLE IMPRESE del Comune di Treviso

In contanti presso tutti gli sportelli del Tesoriere Intesa San Paolo S.p.A. sul conto di Tesoreria del Comune di Treviso (codice ente n.1010091)

Bonifico bancario dall'estero su c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale di Corso Garibaldi n. 22/26 - 35122 Padova - Codice IBAN: IT46 O030 6912 1171 0000 0046 176 + Codice BIC: BCITITMM

In contanti, direttamente all'incaricato comunale autorizzato.

­

Quanto costa

Versamento con PagoPA: le eventuali commissioni variano in base allo strumento utilizzato e al prestatore di servizio scelto e sono consultabili durante il pagamento

Versamento in contanti nelle mani dell'incaricato comunale autorizzato: senza spese (salvo eventuale imposta di bollo a carico del versante)

Versamento in contanti presso il Tesoriere Intesa San Paolo S.p.A.: senza spese (salvo eventuale imposta di bollo a carico del versante)

Per informazioni

Sanzioni Codice della strada - Ufficio di riferimento: Polizia Locale Ufficio Verbali



Indirizzo Via Castello d'Amore 2/e - 31100 Treviso

Telefono 0422 1915584