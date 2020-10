A27, tre notti di chiusure per i lavori sugli allacciamenti autostradali

Per lavori di competenza Concessioni Autostradali Venete, nelle tre notti consecutive di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle ore 21 alle 6 di mattina, per chi è in transito sulla A27 Mestre-Belluno e proviene da Belluno/Treviso, sarà chiuso l'allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Padova/Milano.

Sarà chiuso anche l'allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene dagli svincoli di Mogliano Veneto e di Casale sul Sile ed è diretto verso Padova/Milano. In alternativa, sono consigliati i seguenti itinerari: per chi proviene da Belluno/Treviso, proseguire lungo la A27, in direzione di Venezia, fino all'allacciamento con la A57 Tangenziale di Mestre, da dove sarà possibile immettersi sulla A4, verso Padova/Milano. Per chi, invece, proviene da Mogliano Veneto/Casale sul Sile, procedere in direzione della Tangenziale di Mestre e proseguire in direzione A4, verso Padova/Milano.