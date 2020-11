A3viso Lab cerca giovani per realizzare il nuovo logo del progetto

Dal 2 al 20 novembre le cooperative ed associazioni che operano nel settore della disabilità del territorio nazionale possono partecipare all’ideazione e alla realizzazione del logo del progetto “A3VISO LAB” (Accessibilità e abilità per l'autonomia) finanziato dal fondo per l’innovazione sociale del Dipartimento di funzione pubblica.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Treviso (come capofila), Ulss 2 Marca Trevigiana, Fondazione Università Ca’ Foscari, Università Ca’ Foscari con il Campus Selisi di Treviso, Human Foundation Do&Think per l’Innovazione Sociale, il Coordinamento Provinciale Associazioni per le Disabilità e il Consorzio Provinciale Intesa Cca, è stata lanciata con l’obiettivo di coinvolgere e integrare attivamente i ragazzi con disabilità, le cooperative ed associazioni interessate per l’elaborazione di un logo rappresentativo e di una grafica specifica ispirata al tema dell’accessibilità, dell’autodeterminazione, dell’autonomia e dell’inclusione sociale dei giovani con disabilità nei contesti di vita e di scuola/lavoro.

Il logo e la grafica prescelti contraddistingueranno la documentazione e la campagna di comunicazione del progetto e riceveranno un premio di 150 euro offerto dal Consorzio Provinciale Intesa Cca, partner del progetto ed organizzatore del contest. Il contest rientrano tra le attività del progetto “A3VISO LAB” che ha come obiettivo finale la creazione nella città di Treviso di un “Laboratorio Permanente di Innovazione Sociale”. In questa prima fase si sta lavorando, allo studio di fattibilità e pianificazione esecutiva per lo sviluppo di un modello di intervento in grado di migliorare la qualità di vita dei giovani tra i 14 e i 25 anni con disabilità, attraverso l’apertura di un luogo aperto dove vengono promossi percorsi di autonomia, capacità di autodeterminazione, indipendenza nei contesti di scuola e lavoro. Il regolamento del contest con tutte le informazioni per la partecipazione è scaricabile dal sito del Consorzio Provinciale intesa e di tutti i partner del progetto oltre che sulla pagina Facebook ufficiale del progetto A3Viso Lab.