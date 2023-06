Addetti alla ristorazione e fast food: 35 posti di lavoro liberi in Veneto

Iziwork, agenzia per il lavoro, è alla ricerca di 74 addetti da inserire nel settore della ristorazione e del fast food per un’azienda leader in Italia. Ai candidati verrà richiesto di effettuare preparazione del cibo, servizio ai tavoli e pulizia dei locali. Il contratto prevede un inserimento iniziale a tempo determinato con concrete prospettive di stabilizzazione e crescita professionale, anche attraverso corsi di formazione. 35 su 74 posti di lavoro disponibili sono in Veneto nei comuni di San Donà di Piave, Silea, Treviso e Jesolo. Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all’indirizzo hub.friulivg@iziwork.com o chiedere maggiori informazioni sul sito di iziwork nella sezione Offerte di lavoro.

Iziwork, fondata in Francia nel 2018, ha fatto il suo ingresso in Italia a novembre 2020, con l’apertura degli uffici a Milano e la progettazione di un piano di sviluppo supportato dal round di finanziamento di 70 milioni di euro di importanti investitori internazionali: Cathay Innovation e Bpifrance. In due anni di attività in Italia, iziwork ha raggiunto 600mila lavoratori iscritti sulla propria piattaforma e 780 aziende clienti all’attivo. La copertura territoriale è garantita dai 7 hub regionali, oltre all’headquarter a Milano.