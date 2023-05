Casa Marani, cinquanta ballerini di "Angel Dance" danzano per gli anziani del centro

L’iniziativa “Marani fa Wow” si è conclusa domenica 28 maggio dopo ben sei appuntamenti che, a partire dallo scorso 5 febbraio, hanno unito in un piacevole sodalizio le associazioni sportive del territorio e l’Ipab di via Pellico. Ospiti e familiari hanno goduto delle prodezze di oltre 50 ballerini dell'associazione "Angel Dance" di Villorba, che si esibiranno in diverse tipologie di balli. A patrocinare l’iniziativa il Comune di Villorba, presente con il sindaco, Francesco Soligo, e l’assessore ai rapporti con le associazioni e società sportive, Egidio Barbon.

L'associazione Angel Dance nasce nel 2010, fondata e diretta dall’insegnante Sonia Marotto con l’intento di trasmettere e diffondere l’amore e la passione per l’arte della danza, anche in tenera età, ponendo particolare attenzione all’aspetto formativo, educativo e sportivo. Saranno proprio loro ad allietare gli ospiti di Casa Marani Villorba: in più di 50 porteranno agli anziani residenti balli di tutti i tipi, dal classico al moderno, dall’acrobatico all’hip hop e al caraibico. "Casa Marani fa WOW!" ha visto partecipi in ben 6 appuntamenti dal 5 febbraio a fine maggio anche la Ardor di Cristina Gerlin, che ha proposto esibizioni di ginnastica ritmica; la Kwang Gae Tho Wang di Andrea Cendron con gli atleti di taekwondo; lo Studio Karate Ju Jitsu 2002 di Sergio Collodet con i suoi karateki e judoki; infine Team Italia di Desiderio Camerotto e Over Dance di Remo Lorenzon che hanno portato sul palco di Casa Marani la danza (moderna e contemporanea), balli caraibici, hip hop e break dance.

I commenti

«Siamo molto entusiasti di questo progetto perché le associazioni sportive del territorio ci hanno portato le loro straordinarie abilità e la loro energia e i nostri ospiti hanno risposto con grande gioia e meraviglia - raccontano la presidente e il direttore di Casa Marani, Daniela Zambon e Marco Giacon -. Si è trattato di importanti momenti di condivisione per la nostra comunità, soprattutto perché hanno legato diverse generazioni. Per questo ringraziamo il Comune di Villorba, che ha subito sposato la nostra iniziativa, e soprattutto le sei associazioni del territorio che vi hanno aderito con la passione che le contraddistingue».

«Complimenti al progetto, prossimo alla conclusione, che ha coinvolto le associazioni sportive e non del territorio - conclude il sindaco del Comune di Villorba, Francesco Soligo -. È stato un felice ritorno alla vita di sempre, dopo il buio della pandemia. Penso sia la strada giusta per riportare in primo piano lo scambio di esperienze inter generazionale. Ce n’è bisogno».