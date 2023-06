Festa d'estate a Casa Marani, risate e spettacolo per gli ospiti e le loro famiglie

Torna anche quest'anno la tradizionale festa estiva a Casa Marani di Villorba, un'occasione d'intrattenimento dedicata agli ospiti e ai loro familiari. L’appuntamento è per domenica 11 giugno alle ore 14.45 e avrà come principali protagonisti le campionesse del Pattinaggio Artistico Mignagola, già proiettate verso i campionati europei e mondiali, e il duo comico Francofabrica che si è fatto notare in programmi televisivi come "Italia's Got Talent". L’iniziativa - dal titolo “Casa Marani in festa” - gode del patrocinio del Comune di Villorba, che sarà presente con il sindaco, Francesco Soligo, e vede il sostegno di numerosi sponsor: Serenity, Elettricità Pilon, Cooperativa sociale Lunazzurra, Sodexo, C&G, Carraro Ascensori, Lazzarin Cafè, Sinodè, Onoranze funebri Dalla Mule.

Sarà un pomeriggio all’insegna dello spettacolo quello previsto a Casa Marani Villorba per la tradizionale festa estiva. A seguito dei saluti istituzionali della presidente e del direttore della struttura, Daniela Zambon e Marco Giacon, nonché dell’Amministrazione Comunale di Villorba, la festa inizia con la presentazione del Pattinaggio Artistico Mignagola, società sportiva nata nel 1985 e che oggi conta ben 150 atleti e numerosi campioni. Proprio per la loro bravura, le campionesse sono state invitate a partecipare ai campionati europei in Portogallo e ai campionati mondiali in Colombia e hanno avviato una raccolta fondi per poter rispondere alla convocazione. Alle 15.30 è la volta del duo comico trevigiano di Franco e Fabrizio, alias Francofabrica, che promettono risate a suon di schitarrate in un cabaret dinamico e coinvolgente, dove le gag si mescolano alle canzoni di propria composizione, alternate alle più belle canzoni popolari italiane. A chiusura è previsto un buffet per lasciare spazio alle chiacchierate.

Il commento

«Casa Marani in festa è da sempre un'iniziativa molto importante per noi e molto attesa dai nostri ospiti - concludono la presidente e il direttore di Casa Marani, Daniela Zambon e Marco Giacon -. “L’aspetto ludico e d’intrattenimento è tutt’altro che secondario nel progetto di residenzialità degli anziani accolti a Casa Marani ed è importante anche dare la possibilità ai familiari di poterli condividere con i loro cari».