Concorso di illustrazione "La città": illustratori trevigiani chiamati a raccolta

L’associazione di promozione sociale Latte di Gallina, in collaborazione con Treviso Comic Book Festival, presenta il suo primo Concorso di illustrazione con tema: La città: vita notturna, cucina, socialità, cultura.

Un sentimento, un’emozione, qualcosa di soggettivo. Uno spazio, un paesaggio, un edificio, un simbolo.” Latte di Gallina è un associazione creativa, femminista, dinamica, green, giovane, fresca, comunicativa, laboratoriale, progettuale, attenta al sociale e con una forte passione per la grafica e l’illustrazione. È una piattaforma per chi ha idee e non ha strumenti, per chi ha progetti e non ha una comunità di sostegno. È scambio, incontro e collaborazione. È la possibilità di fare rete all’interno del proprio territorio. Il concorso di illustrazione ideato dall’associazione vuole dare spazio a tutti gli illustratori e le illustratrici che hanno voglia di raccontare una città. Tramite i sette vincitori avremo uno scorcio di altrettante diverse città rappresentate attraverso gli occhi e la mano di artisti differenti. La mostra finale dove verranno esposte le opere dei finalisti diventerà una sorta di guida emozionale alle sette città rappresentate. Il tema del concorso chiede infatti ai partecipanti di raccontare un dettaglio, un’idea, un modo di vivere una città che hanno nel cuore. Tempo per inviare le opere: dal 15 luglio al 31 agosto a lattedigallina.ass@gmail.com, possono partecipare tutti i maggiorenni sul territorio nazionale, senza distinzioni di genere o provenienza. Il regolamento si può scaricare a questo link. Nota positiva sul concorso di illustrazione è la collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, che anche quest’anno allieterà della sua presenza la città di Treviso, sede dell’associazione Latte di Gallina. La collaborazione nasce da una condivisa passione per la grafica e l’illustrazione e vedrà partecipare all’interno della giuria, oltre a Latte di Gallina, alcuni nomi conosciuti nell’ambiente artistico nazionale suggeriti da Tcbf: Paolo Gallina, Michele Bruttomesso e Francesca Rizzato. I sette vincitori saranno protagonisti di una mostra che si terrà in autunno, dove potranno esporre tre delle loro opere oltre a quella selezionata per il concorso e di una posterzine stampata da Latte di Gallina.

