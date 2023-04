Dama 64 e 100 caselle, torneo giovanile in piazza a Casier

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta sabato 29 aprile, con il patrocinio del Comune di Casier, la 2^ “Gara Junior” promozionale di dama italiana e dama internazionale, promossa dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Casier/ Dosson, dal delegato provinciale Federazione Italiana Dama, Loris Scaggiante e dal il circolo “Damasport Roncade”.

L’evento, dopo la data del 15 aprile in piazza a Dosson, è stato riproposto anche a Casier in piazza San Pio X, coinvolgendo ben 28 partecipanti divisi in 2 gruppi, uno di dama italiana (64 caselle) formato da 19 giocatori e un gruppo di dama internazionale (100 caselle) formato da 9 giocatori, principalmente bambini della scuola primaria di Casier e Dosson, diretti dall’arbitro regionale Gabriele Cappelletto, coadiuvato da Renato Cervellin. Sono state consegnate le coppe ai primi 3 classificati di ogni gruppo e la medaglia a tutti gli altri partecipanti dal Sindaco di Dosson Renzo Carraretto con l’assessore Roberta Panzarin. Si ringrazia unitamente anche Don Roberto che ha messo a disposizione i tavoli e la Polisportiva di Casier per i gazebo. Per i bambini/ragazzi che desiderano continuare a confrontarsi su questo gioco ci sarà in Maggio la fase regionale del “Trofeo CONI” a San Zenone d. Ezzelini e il 4 Giugno un mini torneo a Zero Branco.